Escape From Tarkov : Après un lancement chaotique, le studio s'excuse et prépare des compensations



le 19 novembre 2025 à 15h31 Publié par Corentin Rimbert le 19 novembre 2025 à 15h31

Le passage en version 1.0 du célèbre extraction shooter ne s'est pas fait sans douleur. Face à la grogne des joueurs et à une accumulation de problèmes techniques, les développeurs montent au créneau pour tenter de calmer le jeu et redresser la barre.