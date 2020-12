EFT : La MàJ 0.12.9 ajoute une nouvelle zone à Woods et un wipe

Ajouts et modifications Extension des Bois

Refonte de l’équipement initial du PMC

Ajout de la customisation de la tête et de la voix lors de la création du personnage. Pour l’instant il n’y a que deux nouvelles têtes pour chaque faction. Vous ne pourrez pas changer de tête ni de voix après avoir créé votre personnage. Il vous faudra réinitialiser votre profil pour ça.

Ajout de la compétence "Immunité".

Refonte de la compétence "Métabolisme".

Réduction du volume des bruits de pas et de l'interaction avec la végétation.

Ajout de la probabilité de provoquer des hémorragies aux munitions. Certaines munitions peuvent maintenant provoquer des hémorragies importantes ou légères plus que d’autres.

Désormais certaines visières pare-balles et lunettes réduisent le temps au cours duquel vous êtes aveuglés par les grenades incapacitantes et les munitions flash.

Les joueurs recevront des colis via la messagerie du jeu au cours des 7 premiers jours de jeu.

Ajout du bouton "Tout" lors de l’achat d’objet chez les marchands du jeu via le marché, afin d’acheter toute la quantité disponible en un seul clic.

Les filtres de l’onglet "liste de souhaits (W-List)" sont maintenant modifiés séparément et n'affectent plus les autres onglets du marché.

La touche "entrée" confirme maintenant les actions dans la plupart des fenêtres de dialogue

La surbrillance des emplacements lors du glissement d’un objet peut maintenant être désactivée.

Les brassards équipés ne sont plus récupérables et ne peuvent plus être perdus à la mort de votre personnage. (Même fonctionnement que l’arme de mêlée et la boussole).

Le message de Fence avec les récompenses pour l’extraction d’un raid avec un duo PMC + scav arrivera maintenant avec un léger délai.

Le conteneur sécurisé aura de nouvelles restrictions sur les mods. C'est-à-dire utiliser un montage avec un viseur thermique dessus pour le mettre dans le conteneur sera impossible.

Ajout de nouveaux équipements et vêtements pour le PMC, hauts, bas, armures, gilets tactiques, cagoule de Smoke ainsi que de nouveaux hauts pour les scavs.

Changement des statistiques de nombreuses pièces et accessoires d’arme.

Simplification des quêtes de Jaeger.

Révision de certaines quêtes : Changement de condition de succès de la quête, condition de départ, récompenses.

Réduction du bonus de réduction du recul apporté par la compétence de “contrôle du recul” et la maîtrise d’arme.

Le surpoids de votre personnage commencera maintenant à 35 kg au lieu de 40 kg précédemment.

Augmentation de la limite d’achat de certaines munitions chez les marchands. Nouvelles armes et munitions Pistolet-mitrailleur KRISS Vector en 9x19 et .45 ACP.

Fusil d’assaut SIG MCX en .300 AAC Blackout (7,62x35 mm).

Pistolet-mitrailleur HK UMP en .45 ACP.

Fusil de précision semi-automatique (DMR) Mk-18 mod 1 Mjölnir en .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm).

Munitions en .300 AAC Blackout et .338 Lapua Magnum.

Divers nouvelles pièces d’arme et accessoires. IA Correction de la position des IA lors de l’utilisation des armes fixes.

Correction d’un bug qui faisait que Killa n’entendait pas les ennemis s’approchant derrière lui.

Diverses corrections et optimisations de l’IA. Optimisations Optimisation des animations de l’interface.

Optimisation des sons stockés dans la RAM.

Optimisation des serveurs. Correctifs La visée avec le GL40 équipé d'un viseur Reflex.

La position du corps du personnage lors d'un tir aveugle n'était pas réinitialisée après l'ouverture de l'inventaire.

L'aveuglement était appliqué même si le joueur utilisait une lunette thermique.

La mitrailleuse stationnaire était retirée de son support si le joueur l'utilisait en position de tir à l'aveugle.

Il était possible d'utiliser les vêtements de la faction opposée.

Le surnom ne pouvait pas être modifié si le nouveau surnom comptait 15 caractères.

La valeur de portée du viseur ne changeait pas immédiatement après l'alignement si l'arme disposait de deux viseurs.

Une arme dupliquée pouvait apparaître dans le dos des joueurs pendant quelques secondes après avoir changé d'arme.

Certains pantalons avaient le pistolet équipé suspendu à l'extérieur de l'étui sur l'écran de service de changement de vêtement de Ragman.

Les joueurs ne voyaient pas les autres joueurs vérifier le mode de tir sur leurs armes.

Configuration d'armes Il était impossible de supprimer la configuration écrasée. De mauvais accessoires étaient installés sur l'arme si l'assemblage était lancé pendant un processus de sauvegarde.

Échec de l'échange de tous les articles disponibles d’un objet si le joueur tentait d'acheter des articles au-delà de la limite disponible.

Impossible d'interagir avec l'inventaire lors d'un raid si le joueur avait précédemment désassemblé l'arme via le menu contextuel.

Lors de la réactivation de la sortie “porte hermétique” de la base militaire la sirène cessait de fonctionner plus tôt qu'elle ne l’aurait dû.

La sensibilité lors de la visée changeait lors de la pose et du retrait des viseurs sur l'arme.

Le lancer de grenade en cloche (avec le clic droit en ayant une grenade équipée en main) ne s'effectuait uniquement qu’en appuyant deux fois sur le clic droit.

Message non informatif sur le manque d'espace dans la réserve lors du transfert d'éléments depuis la messagerie avec le bouton "Tout recevoir".

Le statut «Trouvé en raid» de l'arme n’était pas mis à jour si vous mettiez un accessoire d'arme non trouvé en raid sur l'arme.

Information incorrecte sur le niveau de maîtrise de l'inspecteur d'armes.

Le prix d'un objet diminuait de 1 rouble si un joueur achetait plusieurs objets identiques à un marchand.

L'azimut n’apparaissait pas si le joueur ouvrait le menu de pause avec une boussole dans ses mains.

La caméra pouvait traverser le corps des autres joueurs.

Messages manquants dans le chat de groupe.

Divers correctifs d'erreurs serveur.

Divers correctifs mineurs.

Divers correctifs de traductions.

Divers correctifs des zones.

2020 aura vu Escape from Tarkov sa communauté drastiquement augmenter. Si nous ne savons pas encore quand la version finale sera lancée, les développeurs ont annoncé plusieurs choses, dont une nouvelle carte , qui ne possède pas de date de sortie pour le moment.En attendant d'en savoir plus, le contenu déjà présent évolue,lors de cette mise à jour 0.12.9. Ce n'est cependant pas la seule chose au rayon des nouveautés, puisque la compétence « Immunité » arrive, certaines munitions ont plus de chance de provoquer des hémorragies importantes, sans oublier les nouvelles armes et pièces d'armes.Finalement, en plus de différentes améliorations et corrections, Battlestate Games souhaite offrir des cadeaux à sa communauté, puisque les joueurs recevront, via la messagerie, un cadeau chaque jour au cours de leurs sept premiers jours de jeu après le déploiement de cette mise à jour. Notez également qu'un wipe (remise à zéro des serveurs) a également été annoncé.Vous pouvez retrouver le patch notes complet de la mise à jour 0.12.9 ci-dessous.