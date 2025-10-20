Escape From Duckov, la parodie de Tarkov qui cartonne avec 500 000 ventes en un week-end

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2025 à 16h15
Le studio indépendant Team Soda a frappé fort avec Escape From Duckov, une parodie délirante d'Escape From Tarkov qui séduit autant qu'elle surprend. Avec déjà 500 000 exemplaires vendus, le jeu s'impose comme un phénomène inattendu.
Escape From Duckov, la parodie de Tarkov qui cartonne avec 500 000 ventes en un week-end
Quand nous entendons parler d'une parodie de jeu vidéo, nous nous attendons souvent à une blague potache ou à un projet éphémère. Pourtant, Escape from Duckov a su déjouer les pronostics. Inspiré par le célèbre Escape From Tarkov, le titre de Team Soda transforme la tension du FPS réaliste en une aventure solo pleine d'humour, et surtout de canards armés jusqu'au bec.

Un hommage parodique qui s'impose comme un vrai bon jeu

Malgré son concept absurde, Escape From Duckov est loin d'être une simple blague vidéoludique. Le jeu reprend les codes de l'extraction shooter, mais dans une version plus accessible et légère. Là où Tarkov punit la moindre erreur, Duckov offre une expérience solo où nous affrontons des hordes d'IA, sans la frustration des headshots instantanés.

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Ce choix audacieux séduit les joueurs. Sur Steam, 95 % des évaluations sont positives, un score impressionnant à une époque où les critiques se font rarement indulgentes. Les joueurs saluent, entre autres, la fluidité des combats, la précision du tir et la clarté des quêtes, quand Tarkov laisse souvent ses survivants tourner en rond, notamment les moins expérimentés.

Dans un marché saturé de FPS compétitifs, Escape From Duckov mise sur une approche plus détendue. Un shooter d'extraction solo, rare dans le genre, qui offre aux joueurs la possibilité de s'amuser sans pression. Pour beaucoup, c'est une bouffée d'air frais, avec moins de stress, plus de fun, et toujours une bonne dose de dérision.

Un succès inattendu pour Team Soda

Le succès a été aussi rapide qu'étonnant. 500 000 copies vendues en seulement quatre jours, selon l'annonce officielle du studio. Un démarrage fulgurant qui propulse le jeu dans le radar des amateurs de pépites indépendantes.

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Les retours enthousiastes se multiplient, et certains joueurs avouent même s'être laissés surprendre par le concept. L'un d'eux, pensant acheter un Tarkov version cartoon, a finalement découvert un jeu solo hilarant et passionnant.

De la blague au phénomène

Sous ses airs de satire, Escape From Duckov parvient à trouver son équilibre entre humour et efficacité. Le jeu se moque du réalisme de Tarkov tout en offrant une expérience solide et plaisante. Sa direction artistique décalée et ses mécaniques bien rodées prouvent qu'une parodie peut aussi se hisser parmi les meilleures surprises de l'année.

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Et si Team Soda n'a sans doute pas prévu de créer un « Duckverse », Escape From Duckov vient de démontrer qu'un concept farfelu, bien exécuté, peut voler la vedette aux géants du genre. Il est actuellement disponible sur Steam pour la somme de 17,99 € (en promotion à 15,83 € jusqu'à la fin du mois). Notre partenaire Instant Gaming vous le proposera surement avec une réduction d'ici quelques jours.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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bearu (invité) Le 20/10/2025 à 16:16

Justement je me tatais à le prendre, mais sachant que c'est full solo je vais y jouer, on est sur de passer un moment sympa. ça pourrait être cool un mode multi à l'avenir