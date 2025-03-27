Triple-i Initiative revient avec son événement incontournable pour les fans de jeux indés le 10 avril

Enshrouded est un RPG de survie en monde ouvert développé par Keen Games, disponible en accès anticipé sur PC depuis janvier 2024. Jusqu'à 16 joueurs peuvent explorer le royaume d'Embervale, construire des bases, combattre des ennemis et progresser via un arbre de compétences. La sortie complète est prévue en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.