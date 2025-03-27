Triple-i Initiative revient avec son événement incontournable pour les fans de jeux indés le 10 avril

Préparez-vous à plonger dans un condensé de nouveautés, sans aucune publicité ni interruption, pendant 45 minutes remplies de révélations inédites et d'annonces attendues.
Découvertes, annonces exclusives et surprises au programme pour ce showcase dédié aux studios indépendants. Le Triple-i Initiative
revient très bientôt pour une deuxième édition qui s'annonce déjà mémorable. Après une première version qui aura vu de belles annonces, l'événement est de retour dans quelques jours pour mettre en avant des révélations et des annonces 100 % consacrées aux pépites du jeu vidéo indépendant
.
Plus de 30 annonces et des surprises de taille
L'événement organisé par Evil Empire proposera plus de 30 annonces exclusives
: des premières mondiales, des dates de sorties attendues, des révélations de démos jouables et bien plus encore.
Le tout aura lieu en ligne, comme l'an dernier, le 10 avril à 18 heures, en France
. Avec la liste des studios présents, il est facile d'imaginer quelques annonces. Vampire Survivors
par exemple, la prochaine mise à jour d'Enshrouded
, des nouvelles pour le très attendu Deep Rock Galactic: Rogue Core, mais aussi V Rising
. L'étrange jeu de foot façon Rocket League, Rematch, a également fait une apparition dans la bande-annonce.
La liste complète des studios participants :
- 11 bit studios
- 91Act
- Amplitude Studios
- Askiisoft
- Coldblood Inc
- Digital Sun
- DoubleDutch Games
- Egosoft
- Fair Games
- FakeFish
- Funday Games
- Funselektor
- Ghost Ship Games
- Keen Games
- Mechanistry
- Mooneye Studios
- Panik Arcade
- Paper Cult
- Pine Studio
- Pixelated Milk
- Poncle
- Screen Juice
- Sigono
- Sloclap
- Square Glade Games
- Starward Industries
- Strelka Games
- Stubby Games
- Stunlock Studios
- Super Fantasy Games
- tobspr games
- Toukana Interactive
- Trioskaz
- Unfrozen
- Untitled Studio (oui, c'est le vrai nom du studio)
- Weappy Studio
- Weird Beluga Studio
Restez connectés, car cette deuxième édition de la Triple-i Initiative promet déjà de marquer les esprits et de belles annonces concernant la scène indépendante devraient être faites.
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