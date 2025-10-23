Enshrouded repousse un peu la mise à jour Wake of the Water, mais avec une date de sortie

Keen Games prend quelques semaines supplémentaires pour peaufiner la plus grande mise à jour jamais développée pour Enshrouded, et la publiera le mois prochain. Mais l'attente en vaut la peine.

Un léger report pour plus de qualité

Un contenu massif attendu par la communauté

Un système d'eau en voxels permettant de nager, pêcher et construire sous l'eau

Une refonte complète du combat avec de nouvelles armes, compétences et animations

De nouvelles créatures apprivoisables comme les capybaras, ainsi que des objets de confort et de décoration.

Initialement attendue pour l'automne,. Keen Games explique vouloir garantir une expérience stable et fidèle à ses ambitions avant de déployer ce contenu majeur. Ce report mineur permettra de finaliser les derniers ajustements liés au nouveau système d'eau dynamique et à la refonte complète du système de combat.Le studio allemand préfère prendre le temps nécessaire pour éviter tout compromis technique. Dans son communiqué, Keen Games précise que la mise à jour est quasiment terminée, mais que des optimisations supplémentaires sont en cours pour offrir une expérience fluide dès le premier jour., avec des mécaniques très attendues comme la gestion réaliste de l'eau, des armes à deux mains et une amélioration globale du gameplay.Bien que les grandes lignes de la mise à jour aient déjà été dévoilées, Keen Games rappelle que. Les joueurs pourront y découvrir :Le studio précise que cette mise à jour servira également de base pour la version 1.0 prévue sur PC et consoles en 2026. Ce sera le meilleur moment pour retourner dans Enshrouded, et le découvrir, avec toutes ces nouveautés.En attendant, le titre mêlant survie, crafting et exploration qui a séduit plus de quatre millions de joueurs depuis son lancement reste disponible sur Steam. Rendez-vous le 10 novembre pour découvrir le contenu lié à l'eau avec la mise à jour Wake of the Water.