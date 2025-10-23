Enshrouded repousse un peu la mise à jour Wake of the Water, mais avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2025 à 16h00
Keen Games prend quelques semaines supplémentaires pour peaufiner la plus grande mise à jour jamais développée pour Enshrouded, et la publiera le mois prochain. Mais l'attente en vaut la peine.
Enshrouded repousse un peu la mise à jour Wake of the Water, mais avec une date de sortie
Initialement attendue pour l'automne, la mise à jour Wake of the Water d'Enshrouded sortira finalement le 10 novembre 2025. Keen Games explique vouloir garantir une expérience stable et fidèle à ses ambitions avant de déployer ce contenu majeur. Ce report mineur permettra de finaliser les derniers ajustements liés au nouveau système d'eau dynamique et à la refonte complète du système de combat.

Un léger report pour plus de qualité

Le studio allemand préfère prendre le temps nécessaire pour éviter tout compromis technique. Dans son communiqué, Keen Games précise que la mise à jour est quasiment terminée, mais que des optimisations supplémentaires sont en cours pour offrir une expérience fluide dès le premier jour.

Wake of the Water est présentée comme un tournant majeur pour Enshrouded, avec des mécaniques très attendues comme la gestion réaliste de l'eau, des armes à deux mains et une amélioration globale du gameplay. 

Miniature vidéo

Un contenu massif attendu par la communauté

Bien que les grandes lignes de la mise à jour aient déjà été dévoilées, Keen Games rappelle que Wake of the Water sera la plus ambitieuse jamais publiée depuis le lancement du jeu en accès anticipé. Les joueurs pourront y découvrir :
  • Un système d'eau en voxels permettant de nager, pêcher et construire sous l'eau
  • Une refonte complète du combat avec de nouvelles armes, compétences et animations
  • De nouvelles créatures apprivoisables comme les capybaras, ainsi que des objets de confort et de décoration.
enshrouded-peche-annonce
Le studio précise que cette mise à jour servira également de base pour la version 1.0 prévue sur PC et consoles en 2026. Ce sera le meilleur moment pour retourner dans Enshrouded, et le découvrir, avec toutes ces nouveautés.

En attendant, le titre mêlant survie, crafting et exploration qui a séduit plus de quatre millions de joueurs depuis son lancement reste disponible sur Steam. Rendez-vous le 10 novembre pour découvrir le contenu lié à l'eau avec la mise à jour Wake of the Water.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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