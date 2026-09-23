Les mages vont devenir surpuissants avec la mise à jour 1.0 d'Enshrouded

À quelques jours de la sortie de la version 1.0 d'Enshroudedes développeurs promettent une refonte majeure du système de combat, avec une attention toute particulière portée aux mages. Entre nouveaux sorts, invocations et augmentation du niveau maximum, voici tout ce qui vous attend dans Embervale.

Depuis quelques semaines maintenant, les développeurs d'Enshrouded dévoilent certains changements liés à la 1.0, qui arrive le 15 octobre. Après avoir annoncé que le boss le plus dur allait voir son combat être modifié, ou encore avoir teasé quelques modifications notamment des combats, c'est au tour d'une classe de connaître ses changements, dans une publication sur la page Steam du jeu. Le studio a reconnu que la classe des mages nécessitait quelques ajustements urgents pour rester compétitive. Le tir est désormais corrigé avec une myriade d'ajouts qui risquent de bouleverser la méta du jeu.

Le grand retour en force des mages

Les lanceurs de sorts vont pouvoir profiter de neuf nouvelles capacités magiques. L'objectif est d'apporter plus de variété, de contrôle de foule et de dégâts de zone. Parmi ces nouveautés, on retrouve des sorts climatiques comme le Blizzard ou la Foudre en boule, mais surtout l'introduction d'une toute nouvelle mécanique d'invocation. Les joueurs pourront désormais faire appel à des totems de feu, de glace ou de foudre, ainsi qu'à des squelettes pour les assister au combat.

Le studio précise d'ailleurs cette orientation :

Nous savons que beaucoup d'entre vous aiment la branche nécromancie, nous y avons donc glissé quelques visages amicaux pour les esprits les plus macabres.















Les sorts éternels, qui ne consomment pas de munitions, bénéficient également d'une refonte majeure. Il existe désormais 22 versions de rang 7, qui pourront être améliorées au même titre que les armes et les armures, offrant des avantages uniques comme la réduction du coût en mana. En contrepartie, les temps d'incantation ont été rééquilibrés en fonction de la puissance dévastatrice des attaques.

Des baguettes magiques plus dynamiques

Le combat à la baguette gagne en profondeur avec l'intégration d'une attaque lourde capable de transpercer les ennemis et d'interrompre les adversaires les plus faibles. Deux nouvelles compétences font leur apparition avec une attaque aérienne de zone et une attaque d'esquive, garantissant une meilleure fluidité dans les affrontements. De plus, le système de ciblage a été optimisé pour prioriser le centre de l'écran et les menaces immédiates.

Les archers ne sont pas en reste

Si les mages sont les grands gagnants de cette mise à jour, les amateurs d'arcs reçoivent aussi leur lot de nouveautés. L'arsenal s'enrichit de nouvelles compétences passives permettant d'augmenter les dégâts perforants, de restaurer la durabilité des armes ou encore de regagner du temps dans la Brume en éliminant des ennemis infectés. Trois nouvelles flèches éternelles font également leur apparition, elles aussi améliorables.

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Une information cruciale est cependant à retenir avant de se lancer dans cette version 1.0. En raison des nombreux changements apportés à l'arbre de compétences, ce dernier sera intégralement réinitialisé.

Vous pouvez retrouver plus d'informations, notamment des vidéos démonstratives, sur Steam. Keen Games devrait continuer à nous en dire plus à mesure que nous approchons de la sortie de la 1.0, ce 15 octobre prochain.