Enshrouded dévoile les améliorations de la 1.0, qui est toute proche

À l'approche de sa version 1.0 très attendue, Keen Games dévoile les coulisses du développement d'Enshrouded. Entre refonte des combats, avancées techniques majeures et implication massive de la communauté, le jeu de survie prépare le terrain pour sa sortie définitive sur PC et PlayStation 5.

Le 15 octobre 2026 marquera un tournant décisif pour les amateurs de survie et de construction. Après une période d'accès anticipé couronnée de succès, avec plus de cinq millions d'aventuriers conquis depuis janvier 2024, Enshrouded s'apprête à déployer sa version 1.0 sur PC via Steam synonyme d'arrivée sur PlayStation 5. Pour faire patienter sa communauté, le studio de développement Keen Games a pris l'initiative de partager des vidéos exclusives dévoilant les coulisses de cette mise à jour majeure.

Une refonte technique et des combats rééquilibrés

Les développeurs ne se sont pas contentés d'ajouter du contenu cosmétique. Les vidéos publiées par le studio mettent en lumière un travail de fond colossal sur l'équilibrage du jeu. Les affrontements contre les boss, souvent jugés redoutables voire punitifs, ont bénéficié d'une attention toute particulière pour garantir une expérience fluide et agréable, comme cela avait déjà été dit. Les joueurs pourront également découvrir de nouvelles options de déplacement qui dynamiseront l'exploration du monde ouvert.

L'aspect visuel et technique d'Enshrouded franchit également un nouveau cap. Le studio a détaillé le fonctionnement de son moteur de jeu, notamment la gestion des rayons lumineux et leurs interactions complexes avec l'environnement. L'utilisation d'un système basé sur des briques, ou voxels, plutôt que sur des triangles traditionnels, permet d'afficher des décors lointains avec une netteté impressionnante. Cette prouesse technique s'adaptera bien sûr aux capacités matérielles de chaque machine, offrant une flexibilité optimale aux utilisateurs.

La communauté au cœur du processus créatif

L'une des grandes forces de Keen Games réside dans son écoute attentive des retours de sa base de joueurs. Depuis le lancement en accès anticipé, les développeurs ont scruté les moindres suggestions formulées Steam, le Discord officiel ou encore le portail Feature Upvote.

L'objectif commun est de faire d'Enshrouded une aventure toujours plus épique, d'éviter les frustrations et surtout de préserver le plaisir du jeu.

C'est ainsi que cette collaboration a permis de corriger de nombreux bugs et d'intégrer des fonctionnalités directement demandées par les joueurs. Le studio tient à rendre hommage à ces contributeurs de l'ombre qui ont aidé à façonner le titre.















En attendant la publication de la liste exhaustive des nouveautés prévue juste avant le lancement, l'équipe invite les curieux à profiter d'une promotion sur la version actuelle, valable jusqu'au 7 septembre 2026, permettant d'acquérir l'un des meilleurs jeux de survie pour la somme de 22,49 €. La 1.0 arrivera, quant à elle, le 15 octobre.