Enshrouded s'offre sa plus grosse mise à jour, avec une multitude de nouveautés

Nouveau biome, météo dynamique, animaux de compagnie les nouveautés sont (très) nombreuses à l'occasion de l'arrivée de la quatrième mise à jour majeure d'Enshrouded.
Sorti au début de l'année 2024, Enshrouded
a su attirer les joueurs, qui attendent maintenant impatiemment du contenu pour agrémenter l'expérience. Ces derniers sont servis avec la quatrième mise à jour majeure
, nommée Confins des Âmes Gelées
, qui offre une pléthore de choses à découvrir à la communauté, dans tous les domaines du jeu.
Enshrouded passe la vitesse supérieure
Nouveau biome et météo dynamique
Côté monde, nous retrouvons un nouveau biome avec une montagne enneigée, l'Albaneve
. Cela offre de nouvelles mécaniques de gameplay avec la neige qui ralentira les joueurs, ou encore les courants d'air qui permettront de planer plus rapidement. Évidemment, qui dit nouveau biome dit nouveaux monstres à combattre et matériaux à récupérer.
En parallèle, Enshrouded accueille la météo dynamique
, fonctionnalité qui était très demandée par les joueurs. En plus d'un temps changeant, les conditions climatiques auront un impact sur l'aventure, ce qui va demander de s'adapter rapidement à la pluie, la chaleur ou le froid, pour ne pas avoir des malus.
Animaux de compagnie, PNJ et bien plus
Autre chose très demandée par la communauté : les animaux de compagnie
. Ils sont désormais disponibles, puisque les joueurs pourront adopter une petite boule de poils (ou de plumes) qui les accompagnera dans leur périple. Les animaux de la ferme sont également ajoutés
, permettant de farmer rapidement quelques ressources.
Il sera également possible de croiser de nombreux PNJ
, que les amateurs d'Enshrouded pourront inviter à rejoindre leur base pour les aider à la gestion des ressources et la fabrication de certains objets.
Pour le reste, mentionnons l'augmentation du niveau maximum à 35
, de nouveaux équipements peuvent être fabriqués, notamment pour lutter contre les conditions météorologiques, sans oublier que des armes sont aussi ajoutées.
Avec trois millions de copies vendues, Enshrouded
continue son petit bonhomme de chemin, avec sa mise à jour la plus importante. C'est un grand pas qui est fait vers la version 1.0, qui doit normalement arriver en 2025, tout comme la version console
. D'autres mises à jour seront publiées ces prochains mois, en fonction de ce que les joueurs demandent.
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