Enshrouded s'offre sa plus grosse mise à jour, avec une multitude de nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2024 à 15h57
Nouveau biome, météo dynamique, animaux de compagnie les nouveautés sont (très) nombreuses à l'occasion de l'arrivée de la quatrième mise à jour majeure d'Enshrouded.
Enshrouded s'offre sa plus grosse mise à jour, avec une multitude de nouveautés
Sorti au début de l'année 2024, Enshrouded a su attirer les joueurs, qui attendent maintenant impatiemment du contenu pour agrémenter l'expérience. Ces derniers sont servis avec la quatrième mise à jour majeure, nommée Confins des Âmes Gelées, qui offre une pléthore de choses à découvrir à la communauté, dans tous les domaines du jeu.

Enshrouded passe la vitesse supérieure

Nouveau biome et météo dynamique

Côté monde, nous retrouvons un nouveau biome avec une montagne enneigée, l'Albaneve. Cela offre de nouvelles mécaniques de gameplay avec la neige qui ralentira les joueurs, ou encore les courants d'air qui permettront de planer plus rapidement. Évidemment, qui dit nouveau biome dit nouveaux monstres à combattre et matériaux à récupérer.

En parallèle, Enshrouded accueille la météo dynamique, fonctionnalité qui était très demandée par les joueurs. En plus d'un temps changeant, les conditions climatiques auront un impact sur l'aventure, ce qui va demander de s'adapter rapidement à la pluie, la chaleur ou le froid, pour ne pas avoir des malus.

Miniature vidéo

Animaux de compagnie, PNJ et bien plus

Autre chose très demandée par la communauté : les animaux de compagnie. Ils sont désormais disponibles, puisque les joueurs pourront adopter une petite boule de poils (ou de plumes) qui les accompagnera dans leur périple. Les animaux de la ferme sont également ajoutés, permettant de farmer rapidement quelques ressources.

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Il sera également possible de croiser de nombreux PNJ, que les amateurs d'Enshrouded pourront inviter à rejoindre leur base pour les aider à la gestion des ressources et la fabrication de certains objets. 

Pour le reste, mentionnons l'augmentation du niveau maximum à 35, de nouveaux équipements peuvent être fabriqués, notamment pour lutter contre les conditions météorologiques, sans oublier que des armes sont aussi ajoutées. 

Avec trois millions de copies vendues, Enshrouded continue son petit bonhomme de chemin, avec sa mise à jour la plus importante. C'est un grand pas qui est fait vers la version 1.0, qui doit normalement arriver en 2025, tout comme la version console. D'autres mises à jour seront publiées ces prochains mois, en fonction de ce que les joueurs demandent.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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