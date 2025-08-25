Enshrouded : La mise à jour Wake of the Water transforme le jeu avec un biome aquatique et un système de pêche

Keen Games a récemment dévoilé une mise à jour majeure pour Enshrouded. Baptisée Wake of the Water, elle introduit un biome aquatique, de l'eau dynamique, de nouveaux ennemis et même la pêche.
Sorti en accès anticipé début 2024, Enshrouded
s'est rapidement imposé comme l'un des survival RPG les plus ambitieux de l'année. Mais un détail manquait cruellement à Embervale : l'eau. Les joueurs réclamaient depuis longtemps l'ajout de rivières, de lacs et de mécaniques liées à cet élément. Bonne nouvelle, l'équipe de Keen Games a répondu à ces attentes avec Wake of the Water
, une mise à jour prévue pour octobre 2025.
Un nouveau biome tropical dédié à l'eau
La grande nouveauté de cette mise à jour est l'arrivée d'un biome entièrement aquatique
. On y découvre de vastes lacs scintillants, des cascades et de nouvelles zones tropicales. Cette région, réservée au haut niveau, introduit également une race inédite d'ennemis reptiliens qui se déplacent autant sur terre que sous l'eau.
Benjamin Westphal, directeur de la conception du jeu, précise (via PCGamer
) que si ce biome est pensé comme de l'endgame
, de petites zones aquatiques feront aussi leur apparition dans le reste de la carte, comme des oasis en plein désert. En prime, les joueurs pourront maintenant nager, augmenter l'immersion d'Enshrouded.
Un système d'eau dynamique et interactif
Wake of the Water ne se limite pas qu'à l'esthétique. L'eau devient une ressource vivante et dynamique. Elle peut :
- S'écouler selon la topographie du terrain.
- Irriguer des cultures via des canaux creusés par le joueur.
- Activer des mécanismes comme des roues à eau.
Cette mécanique ouvre la porte à des constructions créatives, mais aussi à des dangers. Certaines zones de donjons se rempliront d'eau, obligeant les joueurs à trouver une issue avant d'être à court d'oxygène.
Un nouveau système de pêche
Un autre ajout très attendu a été annoncé avec la pêche
. Les lacs du biome sont peuplés de différentes espèces de poissons. Le système se veut simple mais évolutif avec par exemple différents types d'appâts
et de cannes à pêche, et évidemment de nouvelles recettes de cuisine
liées aux poissons capturés. De quoi enrichir la boucle de gameplay et diversifier les activités de survie.
Un souffle nouveau pour Embervale
Avec Wake of the Water, Enshrouded franchit un cap en ajoutant une dimension aquatique que la communauté réclamait depuis des mois
. Entre exploration sous-marine, gestion dynamique de l'eau, nouveaux ennemis et pêche, la mise à jour s'annonce comme un tournant majeur pour le survival RPG de Keen Games qui tentera de séduire de nouveaux joueurs par cette même occasion. Rendez-vous en octobre pour découvrir tout cela sur Enshrouded.
Enshrouded est toujours disponible sur PC, en accès anticipé. Sa sortie sur console devrait se faire une fois la 1.0 sortie
.
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