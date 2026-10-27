Emberville reporte sa sortie en accès anticipé à la dernière minute

Cygnus Cross a, malheureusement, annoncé un report de plusieurs mois pour Emberville, dont l'accès anticipé sera désormais lancé en 2027.

De nombreux joueurs et joueuses attendaient avec impatience la sortie en accès anticipé du titre de Cygnus Cross, Emberville. Malheureusement, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience car une mauvaise nouvelle a été récemment partagée : le lancement d'Emberville est repoussé de plusieurs mois.

Un report pour Emberville

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que Cygnus Cross a annoncé la nouvelle : Emberville, qui devait normalement sortir en ce mardi 27 octobre 2026, arrivera plus tard que prévu. Le studio de développement a tout de même partagé une nouvelle date. Ainsi, l'accès anticipé d'Emberville sera lancé le 7 janvier 2027. De ce fait, il va falloir attendre plusieurs mois avant de pouvoir découvrir ce titre, qui a déjà fait de l'œil à de nombreuses personnes au sein de la communauté.

Les raisons derrière le report d'Emberville

Les développeurs d'Emberville ont partagé des explications concernant ce report. Dès lors, le studio explique avoir besoin de plus de temps pour implanter des changements et améliorations, « qui, selon nous, permettront au jeu d'atteindre son plein potentiel ». La déclaration, qui contient également des remerciements, est la suivante :

L'équipe de Cygnus Cross a pris la décision difficile de reporter la sortie d'Emberville au 7 janvier 2027. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Après un fantastique Steam Next Fest, nous avons réalisé que nous avions tout simplement besoin de plus de temps pour intégrer l'ensemble des changements et améliorations, qui, selon nous, permettront au jeu d'atteindre son plein potentiel.

An Update on Early Access: https://t.co/QwcDTzh9dS — Emberville (@EmbervilleGame) October 26, 2026

Rendez-vous donc le 7 janvier 2027 pour découvrir Emberville, qui se rendra, dès lors, disponible en accès anticipé sur PC.