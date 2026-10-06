Certains joueurs et joueuses se demandent si Emberville est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Arrivant en accès anticipé sur PC à la fin du mois d'octobre 2026, Emberville est assez attendu par les joueurs et les joueuses. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose diverses questions à propos du titre de Cygnus Cross. Ainsi, certaines personnes se demandent si Emberville est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question ci-dessous.

Emberville est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. En ce qui concerne le jeu d'action et RPG de Cygnus Cross, la réponse est la suivante : à son lancement en accès anticipé sur PC, Emberville ne disposera pas de dimension multijoueur et ne sera pas un jeu coopératif. Ainsi, l'expérience sera 100 % solo, à ce moment-là.

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Pour autant, et comme annoncé par les développeurs, notamment sur Twitter/X, Emberville se dotera très probablement d'un mode coopératif lors de sa sortie en version 1.0, étant donné que le studio a prévu de travailler sur le sujet.

@hapiholixmas Hey there! We are looking to add co-op for the 1.0 release! — Emberville (@EmbervilleGame) September 17, 2026

Néanmoins, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie pour la version 1.0 d'Emberville. Selon les informations partagées par le studio, la phase d'accès anticipé devrait durer environ 18 mois : « Bien que nous aspirions à continuer d'affiner le jeu après sa sortie, selon la feuille de route actuelle, nous estimons une période d'environ 18 mois pour atteindre un niveau complet de contenu, de fonctionnalité et de finition, pour offrir une expérience complète. Cependant, l'implication de la communauté pourrait introduire des fonctionnalités imprévues, prolongeant potentiellement ce calendrier ».

Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il va falloir attendre un certain moment avant de pouvoir profiter de l'aventure Emberville avec ses amis. Durant toute sa phase d'accès anticipé, le titre sera, dès lors, seulement jouable en solo.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Emberville débarque en accès anticipé sur PC le 27 octobre 2026.