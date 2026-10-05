Emberville : La liste complète des doubleurs et doubleuses

Emberville, le jeu de Cygnus Cross, possède un casting anglais avec de grands noms. Voici, d'ailleurs, les doubleurs et doubleuses d'Emberville.

Le jeu d'action et RPG de Cygnus Cross, Emberville, a grandement fait parler de lui, ces derniers temps. En plus de sa proposition de gameplay attirante et de sa direction artistique charmante, le titre profite de doubleurs et doubleuses très connus dans l'industrie vidéoludique. D'ailleurs, voici le casting complet d'Emberville.

Le casting anglais complet des doubleurs d'Emberville

Pour incarner les personnages et donner vie au monde d'Emberville, Cygnus Cross a fait appel à de nombreux doubleurs et doubleuses, dont certains sont très connus des joueurs et des joueuses, et ce, en raison de leur rôle dans des productions vidéoludiques de renommée.

Nous retrouvons ainsi la voix de Geralt de Riv, Doug Cockle, mais aussi Alex Jordan, qui est Jan Dolski dans The Alters, et Jennifer English, qui s'est illustrée dans Clair Obscur: Expedition 33. Sans oublier, Amelia Tyler, qui est la narratrice de Baldur's Gate 3. Mais, sans plus tarder, voici le casting anglais et complet d'Emberville :

Alex Jordan → The Alters, Baldur's Gate 3

→ The Alters, Baldur's Gate 3 Doug Cockle → The Witcher 3, Alan Wake II

→ The Witcher 3, Alan Wake II Amelia Tyler → Baldur's Gate 3, Diablo IV

→ Baldur's Gate 3, Diablo IV Abubakar Salim → Assassin's Creed Origins, House of the Dragon (série TV)

→ Assassin's Creed Origins, House of the Dragon (série TV) Matthew Mercer → Critical Role, Baldur's Gate 3

→ Critical Role, Baldur's Gate 3 Jennifer English → Baldur's Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33

→ Baldur's Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 Ben Starr → Final Fantasy XVI, Clair Obscur: Expedition 33

→ Final Fantasy XVI, Clair Obscur: Expedition 33 Nick Apostolides → Resident Evil 2, Resident Evil 4

→ Resident Evil 2, Resident Evil 4 Elias Toufexis → Deux Ex, Starfield

→ Deux Ex, Starfield Jane Perry → Baldur's Gate 3, Dragon Age: The Veilguard

→ Baldur's Gate 3, Dragon Age: The Veilguard Briana White → Final Fantasy VII Remake Trilogy

→ Final Fantasy VII Remake Trilogy Anjali Bhimani → Overwatch, Apex Legends

→ Overwatch, Apex Legends Harry McEntire → Xenoblade Chronicles 3, Final Fantasy XVI

→ Xenoblade Chronicles 3, Final Fantasy XVI David Menkin → Final Fantasy XVI, Dragon Quest

→ Final Fantasy XVI, Dragon Quest Rich Keeble → Baldur's Gate 3, Total War: Warhammer III

→ Baldur's Gate 3, Total War: Warhammer III Kirsty Rider → The Sandman (série TV), Sifu

→ The Sandman (série TV), Sifu LilyPichu → Créateur de contenu

→ Créateur de contenu Dillon Francis → DJ international, producteur et musicien

→ DJ international, producteur et musicien Alex Ponton → Créateur de contenu

→ Créateur de contenu Cahla "Cahlaflour" Thorman → Créateur de contenu

→ Créateur de contenu Michael Bryan

Lucy Elliott

Rendez-vous le 27 octobre 2026, date à laquelle Emberville se rendra disponible en accès anticipé sur PC, pour entendre tous ces doubleurs et doubleuses à l'action.