Emberville est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 16h03
Certains joueurs et joueuses se demandent si Emberville est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Emberville est-il dans le Game Pass ?

Développé ainsi qu'édité par Cygnus Cross, Emberville, est décrit comme un action et RPG, qui nous invite à explorer un monde souterrain. Le titre, qui a déjà intrigué de nombreux joueurs et qui profite d'un casting 5 étoiles, doit arriver en accès anticipé sur PC à la fin du mois d'octobre 2026. D'ailleurs, et comme toujours, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent la question de la disponibilité d'Emberville dans le Game Pass. Nous vous partageons la réponse.

À lire également

Emberville : La liste complète des doubleurs et doubleuses

Emberville : La liste complète des doubleurs et doubleuses

Emberville est-il dans le Game Pass ?

emberville-combat

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu qu'Emberville entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Par le passé, le studio de développement Cygnus Cross n'a, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que le titre allait débarquer dans le fameux service de Microsoft.

À lire également

Emberville : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Emberville : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Cependant, il y a des chances qu'Emberville intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass, que ce soit durant sa phase d'accès anticipé ou bien lors de sa sortie en version 1.0. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux titres, AAA comme jeux indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Il se peut, dès lors, que Cygnus Cross décide de proposer Emberville dans le Game Pass. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

Miniature vidéo

En attendant, rappelons qu'Emberville sort en accès anticipé le 27 octobre 2026 sur PC. D'après les dernières informations connues, les développeurs envisagent des portages sur consoles, mais nous ne savons pas encore quelles plateformes sont concernées ni quand ces versions seront proposées. Affaire à suivre, sur ce point...

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Emberville : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement
Emberville 10 octobre 2026

Emberville : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos d'Emberville, le jeu d'action et RPG de Cygnus Cross.
Emberville est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Emberville 06 octobre 2026

Emberville est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Emberville est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Emberville : La liste complète des doubleurs et doubleuses
Emberville 05 octobre 2026

Emberville : La liste complète des doubleurs et doubleuses

Emberville, le jeu de Cygnus Cross, possède un casting anglais avec de grands noms. Voici, d'ailleurs, les doubleurs et doubleuses d'Emberville.

commentaire (0)