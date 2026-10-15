Certains joueurs et joueuses se demandent si Emberville est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé ainsi qu'édité par Cygnus Cross, Emberville, est décrit comme un action et RPG, qui nous invite à explorer un monde souterrain. Le titre, qui a déjà intrigué de nombreux joueurs et qui profite d'un casting 5 étoiles, doit arriver en accès anticipé sur PC à la fin du mois d'octobre 2026. D'ailleurs, et comme toujours, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent la question de la disponibilité d'Emberville dans le Game Pass. Nous vous partageons la réponse.

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Emberville est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu qu'Emberville entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Par le passé, le studio de développement Cygnus Cross n'a, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que le titre allait débarquer dans le fameux service de Microsoft.

Cependant, il y a des chances qu'Emberville intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass, que ce soit durant sa phase d'accès anticipé ou bien lors de sa sortie en version 1.0. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux titres, AAA comme jeux indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Il se peut, dès lors, que Cygnus Cross décide de proposer Emberville dans le Game Pass. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

En attendant, rappelons qu'Emberville sort en accès anticipé le 27 octobre 2026 sur PC. D'après les dernières informations connues, les développeurs envisagent des portages sur consoles, mais nous ne savons pas encore quelles plateformes sont concernées ni quand ces versions seront proposées. Affaire à suivre, sur ce point...