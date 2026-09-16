Emberville, le jeu qui mélange Diablo et Stardew Valley, va bientôt se doter d'une démo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 septembre 2026 à 17h06
Cygnus Cross a, récemment, indiqué qu'une version démo gratuite d'Emberville sera bientôt disponible.
Emberville, le jeu qui mélange Diablo et Stardew Valley, va bientôt se doter d'une démo

Annoncé il y a de cela un moment, Emberville n'a pas manqué d'attiser la curiosité des joueurs et des joueuses, en raison de sa proposition de gameplay qui mélange Diablo et Stardew Valley ainsi que de son casting 5 étoiles (Matthew Mercer, Doug Cockle, Amelia Tyler, Jennifer English et bien d'autres). Si le titre de Cygnus Cross prépare sa sortie en accès anticipé, Emberville va, avant cela, avoir le droit à une démo gratuite.

Une version démo en approche pour Emberville

emberville-personnages

Comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Emberville va s'offrir une version démo gratuite au cours du mois d'octobre 2026, et ce, avant son lancement en accès anticipé. Pour être plus précis, la démo d'Emberville sera proposée dans le cadre du prochain Steam Next Fest, qui doit avoir lieu du 19 au 26 octobre.

Ainsi, durant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses qui le désirent pourront essayer Emberville, avant de potentiellement passer par la case achat au moment de sa sortie en accès anticipé, qui est programmée pour le 27 octobre prochain.

Emberville est très attendu avec 600 000 wishlists

emberville-combat

Dans cette même publication sur Twitter/X, Cygnus Cross a annoncé qu'Emberville a atteint les 600 000 wishlists. De ce fait, et comme vous en conviendrez, le jeu d'action et RPG, prenant place dans le Vitromotus, un monde conçu comme une prison, est très attendu par la communauté. Toutefois, avant de pouvoir poser les mains dessus, il va falloir patienter quelques semaines, hormis si vous avez prévu de jouer à la version démo d'Emberville.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Emberville débarque en accès anticipé sur PC le 27 octobre 2026. Cette phase d'accès anticipé devrait durer 1 an environ, selon les dernières informations dévoilées par Cygnus Cross (bien que cela puisse changer à l'avenir).

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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