Emberville : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos d'Emberville, le jeu d'action et RPG de Cygnus Cross.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du titre de Cygnus Cross, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et charmé de nombreuses personnes avec ses trailers, voici un récapitulatif des informations à savoir concernant Emberville, notamment à propos de sa date de sortie, de son prix, de son histoire, de son gameplay ou encore des plateformes visées.

Date de sortie d'Emberville

C'est peu de temps avant la fête d'Halloween que les joueurs et les joueuses pourront se plonger dans le jeu de Cygnus Cross, puisque la date de sortie d'Emberville, en accès anticipé, est fixée au 27 octobre 2026.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Emberville ?

Tout le monde ne pourra pas le découvrir à la date indiquée précédemment, étant donné qu'Emberville sort d'abord en accès anticipé sur PC. D'après les dernières informations connues, les développeurs envisagent de proposer des portages sur consoles. Mais ces versions pourraient n'arriver qu'avec ou qu'après la 1.0. Cygnus Cross n'a pas précisé les consoles visées, pour le moment.

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Quel est le prix d'Emberville ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore d'informations concernant le prix de vente d'Emberville. Pour autant, le studio de développement a précisé, sur Steam, que jeu ne comporte pas de microtransactions et que le tarif « restera fixe » :

Le studio adopte la philosophie du pas de microtransactions et s'engage à fournir un produit de qualité à nos joueurs via un paiement unique. Nous sommes contre toutes les pratiques de monétisation prédatrices qui ont longtemps affecté les jeux. Notre prix restera fixe, bien que nous puissions proposer une remise pendant l'Early Access.

Emberville est-il un jeu multijoueur ?

Selon les informations dévoilées sur la page Steam dédiée au titre, Emberville ne dispose pas de dimension multijoueur et propose donc une expérience 100 % solo, dès son lancement en accès anticipé. Cependant, les développeurs ont prévu d'ajouter de la coopération, qui devrait se rendre disponible au moment de la sortie de la version 1.0. Là encore, nous ne possédons pas d'informations complémentaires à ce sujet, car le studio est pleinement concentré sur la phase d'early access.

















Qu'est-ce qu'Emberville ?

Développé et édité par Cygnus Cross, Emberville est considéré comme un jeu d'action et RPG. Dès sa première annonce, le titre a très vite été jugé comme étant un mélange entre Stardew Valley et Diablo, en raison de sa direction artistique et de son gameplay. Par ailleurs, Emberville profite d'un casting anglais 5 étoiles, avec des noms très connus dans le milieu du doublage. Nous vous apportons de plus amples détails à ce propos dans un article dédié.

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Quelle est l'histoire d'Emberville ?

Sur Emberville, les joueurs et les joueuses incarnent un personnage se réveillant dans le Vitromotus, soit une prison qui semble sans fin. Durant ce périple, la communauté sera amenée à rencontrer divers habitants, qui proposeront des quêtes :

Avec seulement votre esprit et votre force, vous vous frayez un chemin avec détermination, aspirant à retrouver la lumière du soleil. Cependant, alors que le désespoir commence lentement à vous envahir, une lueur d'espoir apparaît. Emprisonnés comme tant d'autres, les habitants d'une ville autrefois florissante, aujourd'hui ravagée par des forces impitoyables, attendent votre aide. En les sauvant de destins terribles et variés, ils mettront leurs compétences à votre service et vous aideront à reconstruire leurs foyers. Vous apprendrez leurs métiers, leurs secrets et leurs rêves en les aidant dans leurs nombreuses quêtes. Et peut-être, avec le temps, deviendrez-vous une légende dans les chroniques de leur terre : Emberville.

Quel est le gameplay d'Emberville ?

Dès lors, sur Emberville, il est question d'effectuer diverses quêtes données par des personnages. Bien entendu, cela permettra de récupérer des récompenses, mais aussi d'accéder à de nouvelles mécaniques de jeu, selon les informations partagées. Il s'agira, dès lors, de les aider à reconstruire la ville « à travers une grande variété de métiers de collecte et d'artisanat ».

Le titre invitera également les joueurs et les joueuses à explorer le Vitromotus, qui est composé « d'étranges biomes » et de « créatures bizarres », à cause de l'influence de la kymia, soit un pouvoir mystérieux né des émotions. Évidemment, certaines créatures se montreront hostiles, tandis que d'autres se révéleront être des boss redoutables. La communauté devra alors les affronter grâce à un système de combat qui récompense « la position, le timing et la connaissance » et qui exige de réaliser des combos. Fort heureusement, pour cela, nous aurons accès à diverses compétences, à une belle panoplie d'armes ainsi qu'un vaste panel de classes modifiables.

Emberville donnera également aux joueurs l'opportunité de personnaliser leur domaine, en plus de leur personnage. Ce foyer offrira alors un lieu de repos aux aventuriers, mais aussi un endroit où créer de l'équipement de combat, des potions, de la nourriture, des outils et items divers : « Personnalisez votre espace personnel au sein d'Emberville, où vous pourrez fabriquer tout ce dont vous avez besoin pour votre aventure dans le Vitromotus et transformer votre foyer en un lieu confortable pour vous détendre, des bâtiments aux meubles, plantes et décorations ».

Rendez-vous donc le 27 octobre 2026 pour partir explorer le Vitromotus sur Emberville, qui se rendra dès lors disponible en accès anticipé sur PC.