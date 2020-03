Elden Ring : Yuka Kitamura (Dark Souls, Bloodborne) travaille sur la bande originale du jeu

Voici une nouvelle qui devrait plaire aux fans des productions FromSoftware : la compositrice Yuka Kitamura travaille actuellement sur le prochain Elden Ring.

Yes, I am — Yuka Kitamura (@_Yuka_Kitamura_) March 25, 2020

Ce sera une belle façon pour les fans deet dede retrouver un peu d'ADN de leurs jeux fétiches dans. En effet,. Un fan lui a demandé si elle travaillait sur la bande originale du jeu, laquelle a répondu timidement de manière affirmative.Travaillant cheza notamment œuvré sur le deuxième et troisième Dark Souls, mais également sur Sekiro: Shadows Die Twice et Bloodborne. Pour information, elle a aussi travaillé sur la conception sonore de la série Armored Core.Malheureusement,et ses développeurs restent toujours aussi avares en information. Il devait être présent lors du, mais ce dernier a été annulé à cause de la pandémie qui sévit actuellement. Espérons que le titre donne bientôt de ses nouvelles, près d'un an après son officialisation.est pour le moment prévu sur PC, PS4 et Xbox One.