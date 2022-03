Elden Ring : Un mod permet de le mettre en pause

Peut-on mettre Elden Ring en pause ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la suite de la sortie d'Elden Ring, qui a été très largement plébiscité, de nombreux joueurs, pas forcément amateurs des Souls, ont tenté l'aventure, se posant une multitude de questions au fur et à mesure qu'ils progressaient dans ce monde fantastique, mais ô combien dangereux et punitif. L'une des questions qui revient souvent estLa réponse, comme vous avez dû le constater par vous-même, est malheureusement non., comme c'est le cas dans la quasi-totalité des jeux développés par FromSoftware. Cela ajoute un zeste de difficulté, ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde, notamment les néophytes du genre, qui aimeraient avoir un peu plus de calme, et de sécurité, lorsqu'il faut, par exemple, ranger son inventaire.Cependant, sachez que si vous êtes un joueur évoluant sur PC,. Grâce au travail de TechieW, un mod est, effectivement, disponible au téléchargement via NexusMods , lequel, une fois installé, permet de mettre le jeu en pause, tout simplement. Cependant, celui-ci vous demandera de désactiver l'anti-triche (qui est Easy Anti-Cheat), et donc de vous forcer à jouer hors-ligne, ce qui n'est pas forcément mieux. Les étapes à suivre pour son installation sont indiquées sur sa page NexusMods.Sur console, compte tenu de l'impossibilité d'ajouter des mods, il est, quoi qu'il arrive,