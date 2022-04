Elden Ring : Shotel de l'éclipse, où trouver l'arme ?

Shotel de l'éclipse, astuces pour la récupérer

Emplacement : Cime des Géants

Autel et corps

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,99 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans le dernier titre de FromSoftware, les joueuses et les joueurs peuvent récupérer une multitude d'armes diverses.semble plutôt intéressante pour les builds Dextérité et Foi. Ainsi, l'ayant découvert, de notre côté, nous vous indiquonsAfin de récupérer, il faudra avoir un certain nombre d'heures de jeu à son actif. En effet, il est impératif d'avoir débloqué. Si vous avez accès à cette zone, vous pouvez vous rendre. Pour vous aiguiller, nous vous donnons l'emplacement exact de ce lieu grâce à l'image ci-dessous.En accédant à ce château, vous pourrez rejoindre une petite église, nommée, disposant d'un site de grâce. Attention, le chemin n'est pas facile et de nombreux ennemis, plus ou moins coriaces et féroces, vous attendent.Si vous êtes arrivé à l'église de Solcastel, il ne vous reste plus qu'à vous diriger vers l'autel, situé au fond de la pièce. Là-bas, vous pourrez interagir avec un objet, disposé sur un corps gisant au sol. Il s'agit de. Elle semble vraisemblablement convenir davantage aux builds Dextérité et Foi. Notez tout de même qu'il faut les statistiques suivantes, afin de l'équiper : 20 en Foi, 25 en Dextérité et 10 en Force.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :