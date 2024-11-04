Elden Ring s'offre un mod aux couleurs de Dark Souls 2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2024 à 16h06
Amateurs de nouveautés ou nostalgiques de la précédente licence de FromSoftware, donnez une touche originale à Elden Ring avec ce nouveau mod aux accents familiers.
Elden Ring s'offre un mod aux couleurs de Dark Souls 2
Pour améliorer l'expérience de jeu ou donner à son personnage un look plus original, les joueurs d'Elden Ring peuvent ajouter des mods à la version PC du titre. De cette manière, le jeu de l'année 2022 bénéficie d'un nouveau souffle, mais aussi de clins d'œil qui ravissent les fans du studio. D'ailleurs, un mod ajouté par DropOff le 31 octobre 2024 joue sur la nostalgie des héros passés, notamment ceux ayant affronté les monstres de Dark Souls 2. 

Majula comme habillage inédit pour le hub d'Elden Ring

S'il ne modifie pas les lieux visités ou l'apparence de votre personnage, ce mod modifie le hub. En temps normal, le joueur est installé au cœur du Cercle de la Table ronde et peut interagir avec une pléthore de personnages et de quêtes. Mais avec cette modification, le lieu est remplacé par le village emblématique de Dark Souls 2 : Majula. D'ailleurs, il n'y a pas que l'architecture du lieu qui a été recréée à l'identique. Le thème musical au piano et l'éclairage doux renforcent l'impression de revivre l'expérience Dark Souls 2. 

elden-ring-majula
Cependant, cet habillage ne gâche pas les fonctionnalités du hub d'Elden Ring. Ainsi, le joueur peut interagir avec tous les PNJ du jeu, mais dans le dédale de Majula. Cette halte offre un vrai temps de repos et de paix en opposition totale avec les combats intenses du titre et l'univers très sombre de l'Entre-Terre.

Si vous souhaitez ajouter ce mod à votre version d'Elden Ring, ce dernier est disponible gratuitement sur le site Nexus Mods. Il a rapidement conquis les fans de l'univers de FromSoftware qui espèrent voir d'autres hubs recréés dans le futur, notamment le Rêve du Chasseur de Bloodborne.

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  • PC
    • Édition Standard → 45,99 € au lieu de 60 €, soit 23 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 56,59 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
  • Xbox  Series & One
    • Édition Standard → 47,29 € au lieu de 60 €, soit 21 % de réduction.
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    • Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
    • Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
  • DLC « L'Ombre de l'Arbre-monde » (Steam)
    • Édition Standard → 31,49 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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