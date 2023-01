Elden Ring : Rune majeure de Rykard, où la restaurer et comment l'activer ?

Rune majeure de Rykard, astuces pour la récupérer et l'activer

Affrontement contre Rykard

Tour divine d'Altus-ouest

En restaurant et en activant les, obtenues sur les boss d', les joueurs et les joueuses peuvent bénéficier de bonus plus ou moins significatifs. Par exemple, en sortant vainqueur de votre affrontement contre, vous obtiendrez sa. D'ailleurs, dans ce qui suit,Comme dit précédemment, afin de récupérer la, Seigneur du blasphème, vous devez tout d'abord le tuer. En effet, lorsque vous avez éliminé ledit boss, vous récupérerez automatiquement laqui porte son nom.est à retrouver dans la région du Plateau d'Altus, et plus précisément après le Mont Gelmir, dans la zone « Manoir du volcan ». Là-bas, vous pourrez parler avec certains PNJ, qui vous demandent d'accomplir certaines quêtes, mais aussi affronterUne fois que vous avez tué le boss, vous obtiendrez la. Lorsqu'elle est activée et équipée, cette« restaure des PV à chaque ennemi vaincu ». Ce qui est relativement intéressant, vous en conviendrez certainement.Afin de restaurer et activer la, vous devez vous rendre à la Tour divine d'Altus-ouest. Pour cela, il vous faut traverser une galerie, située pas très loin du site de grâce « Arbre fantôme du mur extérieur » (image ci-dessous).Si vous vous êtes téléporté à ce site, dirigez-vous sur votre gauche et empruntez un chemin rocailleux qui descend (image 1 de la galerie ci-dessous). Celui-ci vous permettra de rejoindre une sorte de crevasse. Au bout, vous verrez l'entrée d'une grotte (image 2 de la galerie ci-dessous), qui n'est ni plus ni moins que la Galerie scellée, comportant un site de grâce (image 3 de la galerie ci-dessous). Traversez-la pour atteindre laLorsque vous êtes devant la bâtisse, ouvrez les portes et prenez l'ascenseur. Grimpez les escaliers et interagissez avec la marque. Vous avez activé laet vous pouvez, désormais, l'équiper pour bénéficier de ses bienfaits.Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.