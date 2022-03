Elden Ring : Rune majeure de Morgott, où la restaurer et comment l'activer ?

Rune majeure de Morgott, astuces pour la récupérer et l'activer

Affrontement contre Morgott

Tour divine d'Altus-Est

Les. En les récupérant, en les restaurant et en les activant, il est ainsi possible de débloquer des bonus plus ou moins significatifs. Dernièrement, nous avons pu récupérer celle de Morgott. De ce fait, voici quelques astuces pour la récupérer et profiter de ses bienfaits.Cela semble plutôt évident :. En effet, lorsque vous l'avez éliminé, vous récupérerez automatiquement la rune majeure qui porte son nom. Afin d'atteindre Morgott, iLa rune majeure de Morgott est relativement intéressante, en soi. En la restaurant à un endroit précis de l'Entre-terre et en activant ses effets via un Arc Runique,La description de l'item étant la suivante : « Augmente grandement les PV maximum ». Ce qui n'est absolument pas négligeable, vous en conviendrez certainement.Afin de restaurer et activer la rune majeure de Morgott, il convient de se rendre à une Tour divine bien particulière. Pour rejoindre son emplacement, voici la marche à suivre. Empruntez la grande route, près du site de grâce Balcon sur l'avenue et Rempart occidental de la capitale. La route est reconnaissable du fait des nombreuses carrioles délabrées.Au bout du chemin, vous devriez trouver une porte. Ouvrez-la et poursuivez tout droit. Lorsque vous aurez pénétré à l'intérieur d'un bâtiment disposant d'un ascenseur, n'activez pas la plateforme. Allez plutôt à droite, et passez la nouvelle embouchure de porte. Vous apercevrez un autre pont, avec une tour au loin.Traversez le pont. À un moment, l'écran s'obscurcira et deviendra tout noir.. Après les avoir tués, vous pourrez accéder à ladite tour et grimpez jusqu'à son sommet. En haut, vous pourrez activer la rune majeure de Morgott.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :