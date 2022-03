Elden Ring : Ranimer les PNJ et réinitialiser leur hostilité, comment faire ?

Ranimer les PNJ, astuces

Emplacement : L'Église des voeux (Liurnia)

Objet nécessaire : La Rosée Céleste

Déjà dans les Dark Souls, il est possible de tuer des PNJ ou bien des marchands. Or, parfois, cet acte a de grandes conséquences sur le reste de l'aventure. Il se pourrait alors que vous ayez des regrets et que vous aimeriez n'avoir jamais fait cela. Dans Elden Ring, c'est également plausible. Heureusement, les développeurs ont pensé à tout : en se rendant à un endroit bien précis et en échange d'un item rare. Ainsi, si vous avez tué un PNJ dans Elden Ring et que vous désirez réparer votre erreur, nous vous indiquons, dans ce qui suit, la marche à suivre pour le ranimer. Notez que si vous ranimez un personnage, celui-ci ne se souviendra pas que vous l'avez tué et n'affichera aucune animosité à votre égard. Afin de, il faudra se rendre à un endroit bien précis de la deuxième région, Liurnia. Cependant, pour accéder à cette zone, il faudra, au préalable, avoir battu Margit et Godrick au Château de Voilorage. Si c'est le cas,. L'image disponible ci-dessous indique l'emplacement exact du lieu qui nous intéresse tout particulièrement. Là-bas, vous pourrez rencontrer Miriel, la tortue prêtre. Mais vous devrez porter votre attention sur un autre élément, qui est situé à côté de lui, au fond de l'église délabrée. En effet, un peu plus loin, vous pourrez voir une fontaine. En interagissant avec la statue devant vous, un message s'affichera. Si vous n'avez causé de tort à aucun PNJ, la statue indiquera que vous n'avez aucun péché à absoudre. En revanche, si vous avez tué un personnage et que vous souhaitez le ranimer, il vous faudra posséder un objet bien spécifique. En effet, ranimer un PNJ est possible à condition que vous possédiez un item rare et important. Cet objet n'est pas facile à trouver, cependant. Dans la région souterraine de l'Ainsel, vous pourrez en trouver. Sinon, il faudra vous rapprocher de certains marchands, vendant ledit item.