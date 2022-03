Elden Ring : Quête de D, Traqueur des non-morts, comment obtenir le Sceau de griffure, l'œil de Bête et des incantations ?

Quête de D, Traqueur des non-morts, cheminement et récompenses

Premier échange et boss à éliminer

Rencontre avec Gurranq, le Clerc Bestial

D, Traqueur des non-morts et nouvelles incantations

Certains PNJ d'Elden Ring peuvent s'avérer être des alliés de taille, tant ils peuvent vous permettre de débloquer des items importants ou vous vendre des objets intéressants, durant votre aventure sur Elden Ring. Dans ce sens,Le PNJ du nom de D, Traqueur des non-morts est disponible à un endroit spécifique.. Et plus précisément, sur le chemin, à gauche du site de grâce près du Village des Eaux nécromantes. Par ailleurs, de notre côté, nous avons pu le rencontrer également au Bastion de la Table Ronde.En discutant avec D, Traqueur des non-morts, vous aurez accès à une nouvelle quête :. Nous vous en parlions récemment dans un autre guide, car cet ennemi vous permettra de récupérer l'incantation des miliciens squelettes . Il vous suffit de retourner auprès de D, Traqueur des non-morts et de lui parler. À ce moment-là, il mentionnera Gurranq, le Clerc Bestial et vous indiquera comment le rencontrer.En acceptant sa proposition, vous verrez une marque rouge sur votre carte (marqueur bleu avec le chiffre 1 sur l'image ci-dessus). Elle indique un portail de téléportation, qu'il convient d'emprunter pour rejoindre l'emplacement de Gurranq. Une fois que vous serez téléporté, il suffira d'ouvrir la porte derrière vous et allez parler au nouveau PNJ.Pour finir, après votre discussion avec Gurranq, le Clerc Bestial, vous pouvez retourner voir D, Traqueur des non-morts au Bastion de la Table Ronde.. Il en vend deux : Anathème et Lame de l'Ordre.