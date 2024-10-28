Elden Ring prévu sur Switch 2 ?

Selon une rumeur, Elden Ring pourrait avoir droit à un portage sur la prochaine console de Nintendo d'ici la fin de l'année 2025.
S'il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, Elden Ring ne figure pas dans le catalogue de la Switch
. Cette indisponibilité est principalement liée aux limitations techniques de la console. À l'heure actuelle, le titre ne pourrait pas tourner dans des conditions optimales, rendant les affrontements contre certains boss impossibles à gagner. Cependant, le héros de l'Entre-Terre n'aurait pas dit son dernier mot. Il pourrait bien arriver sur Switch, mais sur la prochaine génération de consoles.
Une Definitive Edition d'Elden Ring figurant parmi les premiers jeux de la Switch 2 ?
L'insider Nash Weedle a partagé sur X/Twitter au sujet de cet éventuel portage pour les consoles Nintendo. Selon lui, le développement du titre aurait été confié à Virtuos
, entreprise spécialisée dans les portages. C'est notamment ses studios qui ont adapté Batman: Return to Arkham sur PS4 et Xbox One. Mais la rumeur laisse également sous-entendre que le titre aurait droit à une Definitive Edition
. Si cela vient à se confirmer, les joueurs Nintendo pourraient ainsi découvrir Elden Ring
mais également son extension, Shadow of the Erd Tree.
Mais le détail qui intrigue le plus est la date de sortie de ce portage. En effet, il serait prévu pour la fin d'année 2025 selon Nash Weedle. Or, cela laisserait également présager de l'éventuelle date de sortie de la Switch 2,
toujours inconnue à l'heure où ces lignes sont écrites. Néanmoins, ces informations peuvent être fausses car l'auteur n'est pas connu pour la fiabilité de ses contenus. Il faudra donc patienter encore un an avant de vérifier si cette rumeur était bien vraie.
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