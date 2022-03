Elden Ring : Pierres de forge sombres, où en acheter ?

Pierres de forge sombres, où en acheter ?

Emplacement précis : Route du Manoir (Liurnia)

Rencontre avec le maître forgeron, Iji

. En effet, il est nécessaire d'en posséder afin d'améliorer et renforcer certaines armes du jeu. Pour autant, elles ne sont pas si simples à trouver.S'il est possible d'en récupérer dans différents lieux de l'Entre-terre, notamment dans les galeries par exemple, ou en éliminant des boss, les joueurs et les joueuses peuvent également en. Dans ce guide, nous vous indiquons son emplacement exact.Pour rejoindre l'endroit précis où se situe le PNJ, il y a certains prérequis : il faut impérativement avoir tué Margit, le déchu et Godrick, le greffé. En effet, le PNJ qui nous intéresse se situe dans la deuxième région de l'Entre-terre, soit à Liurnia.Une fois que vous avez débloqué cette deuxième zone, il y aura un bout de chemin à faire : il faudra vous diriger vers le Manoir de Ciara, situé au nord-ouest de la région. Sur la route, vous trouverez le site de grâce « Route du Manoir », derrière des ruines. Le maître forgeron qui vend des pierres de forge sombres se trouve près dudit site de grâce.En effet, à ce stade de votre aventure, vous avez probablement déjà rencontré le maître forgeron du Bastion de la Table Ronde. Or, vous avez pu vous rendre compte que celui-ci ne vend pas de pierres de forge et pierres de forge sombres. Heureusement, un de ses compères vous en propose à l'achat.. En interagissant avec le personnage, vous aurez accès aux produits qu'il vend. Vous pourrez ainsi échanger des runes contre des, selon vos besoins.Rappelons qu'est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.