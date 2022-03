Sellen, la Sorcière, où et comment la trouver ?

Localisation de Sellen, la Sorcière

Comment rencontrer Sellen, la Sorcière ?

Le monde d'Elden Ring, pensé par George R.R Martin et FromSoftware, est peuplé de PNJ. Certains seront des alliés alors que d'autres pourraient devenir des ennemis redoutables. Néanmoins, parmi eux, il y a également des marchands. Dans ce sens, Sellen, la Sorcière, vend des incantations. Déjà disponible lors du Closed Network Test, beaucoup de joueurs et de joueuses savent probablement déjà où la trouver. Pour tous les autres, sachez qu'elle est relativement simple à trouver, car elle est localisée dans la région de départ. Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessus, elle se trouve dans les Ruines de Nécrolimbe. En vous approchant et en explorant les lieux, vous verrez un bon nombre d'ennemis et cela vous mènera à deux affrontements de mini-boss. Bien que les lieux regorgent d'ennemis, il sera plus ou moins facile de rencontrer Sellen. Tout d'abord, notons la présence d'une fleur infligeant des dégâts d'empoisonnement. Vous pouvez décider de l'affronter ou de la contourner afin de vous rendre plus rapidement dans les souterrains de la ruine, via un escalier en pierre creusé dans le sol. Avant de pouvoir parler à Sellen, vous devrez affronter un mini-boss. Il s'agit d'un géant habillé d'un casque de citrouille sur la tête. Vous en avez peut-être rencontré d'autres du même type lors de votre exploration de l'Entre-terre. Il n'est pas difficile à battre, tant il est assez lent dans ses déplacements et coups, mais attention tout de même à ses attaques. Une fois que vous aurez vaincu le géant, ouvrez la porte au fond de la pièce. Sellen se trouve à l'intérieur. En accédant à sa requête, vous pourrez acheter des incantations. Notez que pour la plupart d'entre elles, il est impératif de posséder un bâton permettant d'activer ledit sort. Par ailleurs, ces incantations demandent un certain niveau en Foi et en Intelligence, si ce n'est en Esprit.