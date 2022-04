Elden Ring : Où trouver le set d'armure de la classe Samouraï

Set d'armure de Samouraï, où la trouver ?

Emplacement : Marchand à Caelid

Set d'armures de Samouraï, les statistiques



Casque des Terres des roseaux

Poids - 3.6

Prix : 1 000 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 3.1 Immunité - 26 Contondants - 3.4 Robustesse - 22 Tranchants - 4.8 Focalisation - 0 Perçants - 3.4 Vitalité - 23 Magie - 3.6 Équilibre - 2 Feu - 4.0 Foudre - 4.2 Sacré - 3.8

Armure des Terres des roseaux

Poids - 8.3

Prix : 1 500 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 8.8 Immunité - 60 Contondants - 9.5 Robustesse - 50 Tranchants - 11.9 Focalisation - 50 Perçants - 9.5 Vitalité - 55 Magie - 10.2 Équilibre - 6 Feu - 11.4 Foudre - 11.9 Sacré - 10.9

Gantelets des Terres des roseaux

Poids - 2.8

Prix : 1 000 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 2.1 Immunité - 20 Contondants - 2.3 Robustesse - 17 Tranchants - 2.9 Focalisation - 17 Perçants - 2.3 Vitalité - 18 Magie - 2.5 Équilibre - 1 Feu - 2.8 Foudre - 2.9 Sacré - 2.7

Jambières des Terres des roseaux

Poids - 5.1

Prix : 1 000 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 5.0 Immunité - 37 Contondants - 5.4 Robustesse - 31 Tranchants - 6.8 Focalisation - 31 Perçants - 5.4 Vitalité - 34 Magie - 5.8 Équilibre - 4 Feu - 6.5 Foudre - 6.8 Sacré - 6.2

Pour toutes et ceux à la recherche des armures des différentes classes proposées dans Elden Ring, sachez qu'il est tout à fait possible de les acheter, auprès de marchands de l'Entre-terre. Dans ce nouveau guide, nous nous intéressons àet nous vous indiquons où est-il possible de l'acheter.Afin de se procurer le set d'armure du Samouraï, il faudra se rendre dansEt plus précisément au. Nous vous indiquons l'emplacement exact dans l'image disponible ci-dessous.L'équipement de la classe Samouraï est relativement intéressant à avoir et à porter. Il s'agit de, composé d'un casque, d'un torse, de jambières et de gantelets. Voici les statistiques de ces pièces du set d'armures de Samouraï :Si vous désirez connaître l'emplacement de tous les marchands de la région de Caelid, sachez que nous vous avons concocté un guide dédié à ce sujet