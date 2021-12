Elden Ring : Où et comment le précommander ?

Où et comment précommander Elden Ring ?

Précommander Elden Ring sur PC

Édition Standard → 43,89 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction.

→ au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 58,79 € au lieu de 79,99 €, soit 27 % de réduction.

Précommander Elden Ring sur PS4/PS5

Précommander Elden Ring sur Xbox One/Series

Annoncé en 2019, à l'occasion de l'E3,a tout de suite créé un bel engouement, notamment parce qu'il est développé par FromSoftware avec Hidetaka Miyazaki aux manettes, et que G. R. R. Martin est également impliqué dans le projet, étant donné que l'écrivain a imaginé tout le lore. Si nous avons dû patienter un certain temps avant d'avoir des nouvelles, le RPG arrive en ce début d'année 2022, pour le plus grand bonheur des amateurs de Souls-like, et bien plus, puisqu'il se veut plus abordable que les autres productions du studio.Étant donné l'attente autour d', nombreux sont celles et ceux à vouloir. Afin que vous ne soyez pas perdu, nous vous détaillons, du mieux possible,, que ce soit en version physique ou numérique.Sur PC, vous aurez plusieurs éditions disponibles, allant de la basique numérique à la collector, avec son lot de bonus, tout comme pour les autres plateformes.Si vous souhaitez faire quelques économies sur les éditions numériques, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose, sur PC, avec une belle réduction :Pour rappel,arrivera sur PC et consoles dès le 25 février 2022. Vous pouvez suivre son actualité via notre portail dédié