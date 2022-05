Elden Ring : Hidetaka Miyazaki a révélé son boss préféré

PC Édition Standard → 43,55 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 52,99 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Depuis sa sortie officielle au mois de février de cette année, Elden Ring ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et d'être au cœur de l'actualité vidéoludique. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous apprenions que le soft s'était vendu à plus de 13 millions de copies , en seulement un mois.Par ailleurs, et vous n'êtes probablement pas sans le savoir, le dernier titre de FromSoftware propose de multiples boss à affronter : Godrick le greffé, Margit le déchu, Rennala, la reine de la pleine lune, et bien d'autres. À ce sujet, Hidetaka Miyazaki a révélé son boss préféré.En effet, récemment, Hidetaka Miyazaki, le PDG du studio FromSoftware, a accordé une interview aux journalistes de Xbox Japan . Durant l'entretien, les journalistes lui ont demandé, sur Elden Ring, et Hidetaka Miyazaki a répondu :. Ce dernier a déclaré : « Je suis un peu confus par la question, mais c'est Radahn. Il est intéressant, en tant que personnage, et j'aime l'histoire du Festival de Radahn ».