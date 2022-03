Elden Ring : Mémolithe, comment augmenter son nombre de sorts mémorisés ?

Mémolithe, astuces pour récupérer l'objet

Emplacement : Tour de pierre d'éclat d'Oridys

Utilité du Mémolithe

En plus de nombreux équipements et armes, Elden Ring propose des items plus ou moins importants à récupérer. Le Mémolithe en fait partie. En effet, cet objet permet aux joueurs et aux joueuses d'augmenter le nombre de sorts mémorisés. Ainsi, il peut s'avérer très intéressant pour les builds de magie, mais aussi pour les autres classes.En vous rendant sur les lieux,. Vous verrez un brouillard blanc, plus ou moins épais, dans l'encolure de la porte. Par ailleurs, sur ce brouillard, vous apercevrez un symbole représentant un livre.En interagissant avec le livre positionné près de l'entrée, vous aurez le droit à un message.. Elles ne sont pas difficiles à trouver, mais nous vous indiquons leur emplacement grâce aux images ci-dessous. Dès que vous les voyez, interagissez avec elles.Une fois que vous avez trouvé les trois tortues, rejoignez l'entrée de la Tour de pierre d'éclat d'Oridys. Vous ne devriez plus voir le brouillard et vous pourrez ainsi pénétrer dans les lieux.. Vous récupérerez alors un Mémolithe.Après avoir récupéré le Mémolithe, vous n'aurez plus rien à faire. Son effet est passif et ne requiert pas de l'équiper.. En revanche, vous pouvez vous rendre à un site de grâce et aller sur « Sorts mémorisés ».Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :