Elden Ring : MàJ 1.04 du 19 avril, les détails

Développé par FromSoftware, Elden Ring se veut être un jeu challengeant et assez difficile. Or, un mod existant permet de baisser la difficulté.

Elden Ring dispose d'un arsenal d'armes plutôt important et complet. Lors de notre exploration du Plateau d'Atlus, nous avons trouvé l'arme nommée Lame double d'Eleonora. Nous vous indiquons alors où et comment l'obtenir.

Elden Ring : Équipement, comment augmenter la charge maximum ?

Dans Elden Ring, les joueurs et les joueuses peuvent s'équiper d'armes et d'armures. Or, elles pèsent un certain poids qu'il convient de surveiller. Heureusement, il est possible d'augmenter la charge d'équipement et nous vous indiquons comment faire.