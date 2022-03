Elden Ring : MàJ 1.03, tous les détails

Mise à jour 1.03 d'Elden Ring Éléments additionnels ajoutés Ajout d'une fonction pour enregistrer une icône et le nom d'un PNJ sur la carte, lorsque vous faites la rencontre avec ce PNJ.

Ajout de nouvelles phases de quête pour certains PNJ : Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight, Gatekeeper Gostoc.

Ajout de PNJ invocables dans plusieurs situations.

Augmentation du nombre de modèles d'objets que les joueurs peuvent imiter, en utilisant Mimic's Veil.

Ajout d'une musique de fond nocturne pour certaines zones. Changements et équilibrage Augmentation du taux de drop de Pierres de forge pour certains ennemis.

Ajout de Pierres de forge à acheter, en début de partie, auprès de certains marchands.

Augmentation de l'efficacité du bouclier.

Augmentation des dégâts pour tous les objets de pots.

Augmentation des dégâts pour les items suivants : Spark Aromatic, Poison Spraymist.

Augmentation de la durée d'effet des items suivants : Uplifting Aromatic, Ironjar Aromatic.

Augmentation de soins de PV pour Torrent via l'utilisation des items suivants : Rowa Raisin, Sweet Raison, Frozen Raisin.

Réduction de la consommation de FP et augmentation des dégâts pour les sorts suivants : Glintstone Cometshard, Comet, Night Comet.

Augmentation des dégâts pour les sorts suivants : Gravity Well, Collapsing Stars, Crystal Barrage.

Diminution de la consommation de FP pour les sorts suivants : Star Shower, Rock Blaster, Gavel of Haima, Founding Rain of Stars, Stars of Ruin, Greatblade Phalanx, Magic Downpour, Loretta's Greatbow, Loretta's Mastery, Carian Greatsword, Carian Piercer, Shard Spiral.

Augmentation de la vitesse et portée de Great Glintstone Shard.

Diminution des dégâts de la Cendre de guerre Hoarfrost Stomp et augmentation du temps d'incantation.

Augmentation des dégâts de la Cendre de guerre Bloody Slash et augmentation du temps d'incantation.

Diminution des compétences d'armes et dégâts de Sword of Night.

Augmentation de la consommation de FP et réduction de la durée de la Cendre du guerre Barricade Shield.

Modification du temps de la Cendre de guerre Prelate's Change.

Diminution des dégâts lors de l'utilisation de l'item Mimic Tear Ash et modification du comportement de l'esprit.

Autres changements d'équilibrage des ennemis et des armes.

Il s'agit de la 1.03, disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC (Steam). Rappelons qu'il est impératif de télécharger et installer cette mise à jour, avant de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels du titre.. Sans plus tarder, découvrez le patch notes en français de la mise à jour 1.03 d'Elden Ring.Par ailleurs,. Le patch notes complet, et en anglais, est à retrouver sur la page Reddit du jeu Pour rappel, le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.