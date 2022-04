Elden Ring : Màj 1.03.3, tous les détails

Mise à jour 1.03.3 d'Elden Ring Correction Correction d'un bug quant à l'équilibre du boss « Radahn » depuis la mise à jour 1.03 : la puissance de certaines attaques était involontairement réduite.

Depuis sa sortie officielle, soit en février de cette année, Elden Ring profite d'un véritable suivi de la part des développeurs de chez FromSoftware. Si le titre a accueilli de nombreuses mises à jour depuis son lancement, sur toutes les plateformes de jeu concernées. D'ailleurs, nous ne pouvons que vous recommander de télécharger et d'installer cette mise à jour, avant de vous replonger dans l'aventure Elden Ring. Mais sans plus tarder, découvrez le contenu de. Ainsi, comme vous pouvez le constater, ce patch n'est pas très conséquent. Or, il a tout de même le mérite de corriger un problème, implanté précédemment, et prouve une nouvelle fois la volonté de bien faire qui anime FromSoftware. Pour rappel, le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.