Elden Ring : MàJ 1.03.2, tous les détails

Mise à jour 1.03.2 d'Elden Ring Principaux éléments ajoutés via la dernière mise à jour Correction d'un problème empêchant les joueurs d'avancer dans la série de quêtes concernant le PNJ Nepheli Loux.

Correction d'un problème faisant mourir les joueurs, lorsqu'ils essayaient de descendre d'un endroit près de Bestial Sanctus.

Correction d'un problème permettant aux joueurs d'effectuer une téléportation pour les autres joueurs, vers des coordonnées incorrectes.

Depuis la sortie officielle d'Elden Ring, les développeurs de chez FromSoftware assurent un suivi régulier du jeu afin de corriger les problèmes et soucis techniques rencontrés par les joueurs et les joueuses. Rappelons qu'il est impératif de télécharger et installer ce nouveau patch afin de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels du jeu et pouvoir profiter d'Elden Ring en multijoueur. Ainsi, le patch notes de cette mise à jour 1.03.2 est assez léger mais il a le mérite de corriger des bugs, pouvant être handicapants et frustrants. Vous pouvez retrouver les détails de cette mise à jour sur le site de Bandai Namco