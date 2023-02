Elden Ring : Les souvenirs des boss, comment et où les dupliquer ?

Les souvenirs des boss sur Elden Ring

Comment dupliquer les souvenirs ?

Comment obtenir les récompenses liées aux souvenirs des boss ?

En battant les boss d', développé par FromSoftware, les joueurs et les joueuses obtiendront des. Ces éléments peuvent être échangés contre des récompenses/pouvoirs importants (arme, sort, etc.). Or, afin de récupérer les deux récompenses, il convient, au préalable, d'en question. Ainsi, dans ce guide dédié,, est relativement simple à faire. Pour cela, il vous faut vous intéresser à un élément bien particulier, à retrouver dans différentes régions de l'Entre-terre. Il s'agit des. Cette infrastructure est assez imposante, comme vous le constaterez grâce à l'image ci-dessous. Ainsi vous ne devriez pas la manquer.Dès que vous êtes face à un mausolée ambulant, intéressez-vous à ces pattes. Vous y apercevrez de petits amas blancs, composés de petits crânes. Vous devez les briser. Pour cela, utilisez votre arme. Faites attention durant les déplacements du mausolée, vous pourriez subir des dégâts si vous êtes trop proche des pattes. Après avoir brisé plusieurs de ces amas, le mausolée ambulant ne pourra plus marcher.À ce moment-là, vous pourrez pénétrer dans le mausolée, via une porte. Dedans, vous trouverez une sorte d'autel. Interagissez avec pourde votre choix. Notons, tout de même, qu'il n'est possible deà un mausolée ambulant. Ainsi, si vous voulez effectuer cette manipulation pour un autre souvenir, il vous faut trouver un autre mausolée.Dès que vous possédez, ou bien que vous l'avez dupliqué, vous pouvez récupérer lesdites récompenses. Pour cela, il vous suffit de vous rendre au Bastion de la Table Ronde et aller parler à Enia l'Augure des Doigts. Choisissez, ensuite, la ligne de dialogue « Acquérir le pouvoir des souvenirs » et sélectionnez le souvenir, dont vous voulez obtenir les items. Normalement, si vous avezsélectionné, vous devriez pouvoir récupérer les deux récompenses.