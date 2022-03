Elden Ring : Le mode photo ajouté grâce à un mod

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 54,49 € au lieu de 79,99 €, soit 32 % de réduction.

Depuis de nombreuses années maintenant, le mode photo est une option souvent ajoutée dans les jeux vidéo. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses apprécient cette feature et n'hésitent pas à passer de longues minutes dessus afin d'immortaliser leurs aventures. Or, le dernier titre de From Software, Elden Ring n'en propose pas, tout comme ses aînés, au grand malheur des amateurs de photographie virtuelle.Heureusement,. C'est notamment le cas de Frans 'Otis_Inf' Bouma qui a partagé son mod sur Patreon . Pour le moment, il est possible de le récupérer gratuitement sur ledit site, mais seulement jusqu'au 10 mars prochain. Après cette date, il se pourrait que ce mod devienne une récompense réservée à ses contributeurs Patreon.Ce mod ajoutant un mode photo à Elden Ring est plutôt conséquent, car il permet, entre autres, de contrôler la caméra, mais aussi de modifier l'HUD, par exemple. D'autres paramètres sont évidemment de la partie, et la liste est d'ailleurs disponible sur la page Patreon du mod. Frans 'Otis_Inf' a prévu de nombreuses mises à jour pour son mod. Ainsi, d'autres fonctionnalités pourraient débarquer dans les prochaines semaines.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :