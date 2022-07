Elden Ring : Le mod « The Convergence » pourrait apporter un contenu conséquent

[...] Nous jouons avec l'idée de plusieurs lieux de départ pour différentes classes, mais je ne ferai aucune promesse à ce sujet, pour le moment. Actuellement, notre idée est qu'il y aura 10 ou 11 classes de départ [...]

[...] Le joueur devrait, en un sens et d'une certaine manière, être capable de créer ses 'propres points d'étranglement' [comprenez : « pic de difficulté »]. Si un joueur veut combattre le boss principal au sommet des montagnes avant Limgrave, il le peut, même si ce ne sera pas facile [...]

Il y a de cela quelques semaines, l'équipe ayant créé le mod « The Convergence » pour Dark Souls 3 a indiqué travailler sur un projet similaire pour Elden Ring. Les moddeurs avaient, d'ailleurs, annoncé cela depuis leur compte Twitter The Convergence Mod , en juin dernier.Dans une récente interview accordée aux journalistes du site VG247 , le directeur créatif, Paul Gooch, a apporté quelques informations concernant les idées de l'équipe pour le mod « The Convergence » d'Elden Ring. Selon ses propos, les moddeurs cherchent à « tirer parti du monde ouvert » :D'après les explications du directeur créatif, le mod « The Convergence » pour Elden Ring pourrait alors introduire des sous-classes, qu'il sera possible de débloquer via des autels, disponibles dans lesdits lieux de départ : « [...] Ces autels sont alors les sous-classes. Par exemple, si vous commencez le jeu en tant que Guerrier, il y aura trois autels. L'un serait pour le Gladiateur, un pour le Berserker et un pour le 'Dreadnought' [...] ».Par ailleurs, sur Elden Ring, un pic de difficulté se fait ressentir lors de l'affrontement avec Margit. D'ailleurs, ce combat est inévitable et il est impératif de battre ledit boss pour atteindre la zone suivante. Or, Paul Gooch souhaite que les joueurs expérimentent et trouvent par eux-mêmes les moments où ils sont véritablement testés, et ce librement :

Évidemment, créer un mod de cette envergure demandera un travail conséquent et un certain temps de développement. Ainsi, il ne faut pas s'attendre voir « The Convergence » débarquer sur Elden Ring, de sitôt. En revanche, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

