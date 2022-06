Elden Ring : Le demake GameBoy est disponible

PC Édition Standard → 43,55 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 54,24 € au lieu de 79,99 €, soit 32 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 60,41 € au lieu de 69,99 €, soit 14 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son lancement officiel à la fin du mois de février, le dernier titre de FromSoftware, Elden Ring, ne cesse d'inspirer les joueurs et joueuses, moddeurs ou créateurs de contenus divers. Dans ce sens, nous vous avions précédemment parlé de l'un d'entre eux qui avait recréé le château du début de l'aventure, sur Minecraf t. Par ailleurs, en avril , nous vous avions mentionné le fait que le créateur et utilisateur Reddit, Shin, travaillait actuellement sur une version demake du soft.À ce sujet, sachez queet il est possible d'y jouer gratuitement, depuis son navigateur internet. En effet, en vous rendant sur le site Shin.itch , vous pourrez démarrer cette aventure, façon rétrogaming, créée via GB Studio. Selon les dernières informations partagées, il est également possible de faire tourner ce demake via des émulateurs ou sur l'Analogue Pocket.Via cette version du demake, les joueurs et les joueuses pourront explorer plusieurs régions, dont celle du début, une partie de Limgrave et le Château de Voilorage. Ce qui est plutôt conséquent, vous en conviendrez très probablement.Notons que vous pouvez avoir un bel aperçu des progrès réalisés, au cours du développement de ce demake d'Elden Ring, via la chaîne YouTube Shintendo . Le créateur espère pouvoir ajouter du contenu additionnel à cette version du soft, dans un futur plus ou moins proche, mais rien n'est moins sûr.Sur la même thématique, rappelons quea également fait l'objet d'un demake PlayStation 1 de la part de Lilith Walter.Cette dernière développerait actuellement une version Mario kart-like de Bloodborne. Nous vous en parlions dans un article dédié , il y a de cela plusieurs semaines.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :