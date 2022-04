Elden Ring : Lance arborescente, où la trouver ?

Lance arborescente, astuces pour la récupérer

Emplacement : Liurnia

Coffre, au bout du chemin

Dans le dernier titre de FromSoftware, les joueuses et les joueurs peuvent récupérer une multitude d'armes diverses.semble plutôt intéressante pour les builds Dextérité. Ainsi, nous vous indiquonsLa Lance arborescente est positionnée juste après le Château de Voilorage, soit à Liurnia. Pour débloquer cette deuxième région, il est nécessaire de tuer Margit et Godrick, les deux premiers boss d'Elden Ring. Une fois que vous êtes à, il faudra vous rendre à un endroit bien précis, si vous désirez récupérer ladite arme. Nous vous l'indiquons grâce à l'image ci-dessous.Pour rejoindre cet emplacement, nous vous conseillons de vous téléporter, pour commencer.Lorsque vous vous serez téléporté à ce site de grâce, il vous suffira de suivre le chemin pour rejoindre l'emplacement du coffre. Le parcours est notifié par la flèche rouge, sur l'image précédente. Attention, le trajet n'est pas forcément très aisé, car plusieurs ennemis vous attendent.En revanche, au bout du chemin, vous apercevrez une carriole abandonnée. Elle dispose d'. Ouvre le coffre et récupérez l'item.Vous remarquerez que l'arme ne demande pas beaucoup de points en Force, mais plutôt en Dextérité et Foi., et l'arme peut devenir dévastatrice une fois renforcée et améliorée à un certain niveau. En tout cas, cela peut valoir le coup de la récupérer, si vous êtes à Liurnia.