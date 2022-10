Elden Ring : La mise à jour 1.07 est disponible

PC Édition Standard → 42,49 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 53,81 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

FromSoftware a déployée, ce jeudi 13 octobre, une toute nouvelle mise à jour sur son dernier titre,. Il s'agit du, disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées. Apportant des modifications pour le PvP, il est, bien évidemment, recommandé de télécharger cette mise à jour avant de rejoindre les serveurs officiels d'Elden Ring.Celle-ci introduit de nouveaux éléments au titre de FromSoftware, dont une nouvelle fonctionnalité. Les développeurs ajoutent, via ce patch,(armes, sorts, incantations, etc.). Par ailleurs, ledit mode de jeu accueille: les dégâts infligés par Cendres de Guerre, et plusieurs incantations (Dragonnier, Agheel's Flame, Glintstone Breath, Borealis's Mists, par exemple, ont été revus à la baisse. De plus, les dégâts d'équilibre des attaques normales de toutes les armes (hormis celles à longue portée) ont été améliorés.Mais, ce n'est pas tout. Ce patch a également apporté desdont voici quelques exemples : l'équilibre de toutes les armures a été augmenté. Ce qui est également le cas pour le niveau d'équilibre de certaines attaques, notamment pour les armes de type : grande hache, espadon, hallebarde, grande lance, et bien d'autres. Finalement, les développeurs ont profité de cette mise à jour pouretpar les joueurs. Le patch notes complet étant plus que conséquent, nous vous invitons à le consulter sur le site de Bandai Namco pour plus de détails.Pour rappel, Elden Ring est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam). Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :