Elden Ring : La mise à jour 1.06 est disponible

Aperçu de la mise à jour 1.06 d'Elden Ring

Le dernier titre de FromSoftware, Elden Ring, vient tout juste d'accueillir. Il s'agit du patch 1.06, actuellement disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées. Celui-ci comporte quelques ajouts mais apporte surtout des changements/rééquilibrages ainsi que des correctifs.En ce qui concerne les ajouts introduits par la mise à jour 1.06, sur Elden Ring, les joueurs et les joueuses peuvent désormais déposer leur marque d'invocation dans plusieurs zones. De plus, les développeurs de chez FromSoftware ont profité de ce patch pour ajouter un nouveau moyen de progresser dans la série de quêtes White Mask Varre's : il n'est, ainsi, plus forcément nécessaire de jouer en multijoueur et d'envahir des mondes pour terminer ces missions.Par ailleurs, les armes de type Greatsword, Curved Greatsword, Great Axes et Great Hammers profitent de quelques ajustements. Par exemple, le temps nécessaire pour effectuer une roulade, après une attaque, a été réduit. La vitesse des attaques puissantes et chargées a été augmentée (celles entreprises à cheval ne sont pas incluses). Les joueurs et les joueuses ayant un équipement léger pourront également réaliser des roulades sur une plus grande distance.D'autres éléments du jeu ont été rééquilibrés, dont la hitbox de la compétence « Unblockable Blade » de l'arme Cipher Pata, la portée des Cendres de guerre « Glintstone Pebble » et « Glintstone Dart », la distance de déplacement lors de l'utilisation de « Bloodhound Step » ou encore en ce qui concerne l'activation de « Quick Step », entre autres. Finalement, cette nouvelle mise jour sur Elden Ring apporte de multiples correctifs quant à des bugs divers et problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. Le patch notes étant plutôt longue, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Bandai Namco , si vous désirez plus de détails.Pour rappel,est sorti le 25 février dernier sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.