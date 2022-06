Elden Ring : La mise à jour 1.05 est disponible

Mise à jour 1.05 d'Elden Ring Éléments additionnels Modifications quant au statut de certaines perles mineures et au fait qu'elles soient débloquées, en NG+, auprès du PNJ « Twin Maiden Husk ».

Accent mis sur le choix de la fiole de salut miraculeux ainsi que plusieurs options pouvant être renforcées, dans le menu des sites de grâce.

Ajout d'effets sonores en ce qui concerne les invocations des autres joueurs. Corrections de bugs Correction d'un problème permettant, dans certaines circonstances, de modifier son équipement, depuis le menu adéquat, lors de l'utilisation de Cendres de guerre.

Correction d'un problème lié aux Cendres de guerre « War Cry ».

Correction d'un problème lié au temps de récupération de « Barbaric Roar », « War Cry » et « Troll's Roar ».

Correction d'un problème lié aux effets de « Determination » et « Royal Knight's Resolve ».

Correction d'un problème lié aux Cendres de guerre « Ice Spear ».

Correction d'un problème lié aux Cendres de guerre « Moonlight Greatsword » ne visant pas la cible verrouillée.

Correction d'un problème infligeant des dégâts aux alliés lors de l'utilisation de « Seppuku ».

Correction d'un problème lié à la puissance d'attaque de « Seppuku ».

Correction d'un problème lié à l'utilisation, et l'apparition d'un effet de statut, après l'utilisation de « Hoarah Loux's Earthshaker ».

Correction d'un problème lié à « Waves of Darkness » ne touchant pas l'ennemi.

Correction d'un problème lié à la non-apparition de certains sites de grâce trouvés, sur la carte.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs hostiles d'entrer dans les zones de boss.

Correction d'un problème qui faisait que Malenia, avait une santé plus faible, selon certaines circonstances.

Correction d'un problème qui permettait aux ennemis d'être attaqués, depuis l'extérieur du brouillard.

Correction d'un problème lié au mode coopération, notamment lorsqu'un boss était tué dans le monde de l'hôte, mais n'apparaissait plus dans celui du joueur invité.

Correction de problèmes liés aux sons.

Correction d'un problème permettant aux joueurs d'atteindre des endroits normalement inaccessibles.

Correction de certains textes.

Amélioration de la stabilité du multijoueur en ligne, entre PS4 et PS5.

Amélioration de la stabilité du multijoueur en ligne.

Amélioration des temps de chargement, pour la version Xbox Series du jeu.

Autres améliorations de performances et corrections de bugs.

Suite à la maintenance de ce matin, lundi 13 juin, Elden Ring a accueilli une toute nouvelle mise à jour, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Il s'agitapportant principalement des corrections. Mais, sans plus tarder, découvrez un aperçu des éléments importants duPar ailleurs, cette nouvelle mise jour sur Elden Ring apportequant à des bugs divers et problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. La liste étant plutôt longue, tout n'est pas disponible ci-dessus. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site de Bandai Namco Remarquons qu'il est (toujours) préférable de télécharger et installer la dernière mise à jour d'un jeu, avant de retourner sur le soft. De ce fait, nous vous recommandons de le faire, dans ce cas précis. D'autant plus que cela est nécessaire pour se connecter aux serveurs officiels du dernier titre de FromSoftware.Pour rappel,