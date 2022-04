Elden Ring : Invocation Cendres de soldats de Raya Lucaria, où la récupérer ?

Invocation Cendres de soldats de Raya Lucaria, où la récupérer ?

Emplacement: Catacombes de l'impasse, Liurnia



Exploration du donjon

PC Édition Standard → 42,79 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Utiles et importantes, les invocations sont une mécanique de gameplay relativement intéressante dans Elden Ring. Grâce à elles, il est possible d'obtenir de l'aide durant un affrontement. Ce qui peut faire la différence, vous en conviendrez certainement. Il existe de nombreuses invocations dans le dernier titre de FromSoftware. Dans ce nouveau guide,Afin de récupérer l'invocation Cendres de soldats de Raya Lucaria, certains prérequis sont nécessaires : avoir battu Margit et Godrick, en Nécrolimbre et plus précisément au Château de Voilorage. Cela vous donnera accès à une nouvelle région de l'Entre-terre, soitUne fois que vous êtes à Liurnia, et si cette invocation vous intéresse, dirigez-vous vers les. Mais pour être plus précis, nous vous indiquons l'emplacement exact de ces catacombes via l'image disponible ci-dessus.Pour récupérer l'invocation Cendres de soldats de Raya Lucaria, il n'est pas nécessaire de battre le boss du donjon. En effet, c'est grâce à un coffre disposé dans une salle, bien gardée, que vous pourrez récupérer ces Cendres.Néanmoins, prenez garde : il n'est pas facile de trouver son chemin dans ces catacombes. Il vous faudra trouver les passages dérobés, derrière de faux murs, pour progresser. Ainsi, explorez un maximum la zone, tout en faisant attention aux gargouilles, jusqu'à atteindre ladite salle, au fond d'un couloir. Ouvrez le coffre et récupérez l'invocation. Celle-ci sera désormais disponible dans votre inventaire et vous pourrez vous en équiper, quand vous le voudrez.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :