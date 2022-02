Elden Ring : George R.R. Martin pourrait être choqué des changements opérés par FromSoftware

PC Édition Standard → 41,89 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.



Lors de sa toute première annonce officielle, nous apprenions l'implication de George R.R. Martin, le papa des livres intitulés Le Trône de Fer (Game of Thrones, en anglais), dans le projet de FromSoftware,. Or, les développeurs ont opéré quelques changements quant au lore d'Elden Ring.Au micro de GameInformer , Hidetaka Miyazaki, le directeur d'Elden Ring, s'est exprimé à ce sujet. Il a ainsi expliqué que: « Donc c'était plus à nous d'interpréter cela et de dire, « comment sont-ils devenus des monstres aussi inhumains ? Et comment la souillure folle des éclats brisés de l'Elden Ring et son pouvoir les ont-ils affectés ? ». Ce fut notre travail : prendre ces grands héros, en quelque sorte les déformer, les déformer en quelque chose qu'ils n'étaient pas ».si celui-ci les perçoit. « Je pense que si nous avons la chance de montrer à Martin et s'il a la chance de voir le jeu et ces personnages, je pense qu'il pourrait être un peu choqué. Quand il les a écrits, il envisageait vraiment quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus dans le drame humain traditionnel et des personnages fantastiques », a, ensuite, déclaré Hidetaka Miyazaki.