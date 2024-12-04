Elden Ring : FromSoftware s'exprime au sujet d'une potentielle suite

FromSoftware a, récemment, dit quelques mots au sujet de la licence Elden Ring, et notamment à propos d'une suite.
Disponible depuis la fin du mois de février 2022, Elden Ring
, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, a connu un véritable succès, aussi bien critique que commercial. Le titre s'est doté, en juin 2024, d'une extension, nommée « Shadow of the Erdtree », qui a beaucoup plu à la communauté. Pour autant, FromSoftware ne semble pas préparer de suite pour Elden Ring, soit ce que nous pourrions appeler Elden Ring 2
.
Pas de suite pour Elden Ring, pour le moment
En effet, les journalistes de Game Watch ont interviewé, il y a très peu de temps, Hidetaka Miyazaki, le réalisateur d'Elden Ring
. Game Watch a, ainsi, demandé si le studio compte « créer une série Elden Ring
». Miyazaki a, alors, répondu : « Pour le moment, nous n'envisageons pas de développer quelque chose comme "Elden Ring 2"
». De ce fait, et comme vous l'aurez compris, FromSoftware n'a pas prévu de développer une suite pour Elden Ring, en tout cas à l'heure actuelle
.
Néanmoins, le studio de développement ne laissera pas sa licence/son IP de côté
. Miyazaki a, en effet, expliqué : « Pour autant, cela ne signifie pas que nous refusons le développement de l'IP Elden Ring
». D'ailleurs, FromSoftware aurait plusieurs projets en cours pour la franchise
: « Quant à savoir quoi faire alors, FromSoftware travaille sur plusieurs projets comme d'habitude. Il existe de nombreuses variantes au sein de ceux-ci, et j'espère que vous les attendrez avec impatience
».
Ainsi, si FromSoftware n'envisage pas Elden Ring 2 pour le moment, d'autres projets autour de la licence devraient voir le jour dans un futur plus ou moins proche
. Reste à savoir de quoi il s'agit précisément. Affaire à suivre, donc...
Si vous n'avez pas encore découvert Elden Ring
, le GOTY 2022, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes, en plus du DLC :
- PC
- Édition Standard → 44,99 € au lieu de 60 €, soit 25 % de réduction.
- Édition Deluxe → 56,59 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
- Xbox Series & One
- Édition Standard → 44,39 € au lieu de 60 €, soit 26 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
- DLC « L'Ombre de l'Arbre-monde » (Steam)
- Édition Standard → 31,49 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction.
commentaire (0)