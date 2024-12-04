Elden Ring : FromSoftware s'exprime au sujet d'une potentielle suite

FromSoftware a, récemment, dit quelques mots au sujet de la licence Elden Ring, et notamment à propos d'une suite.

Pas de suite pour Elden Ring, pour le moment

PC Édition Standard → 44,99 € au lieu de 60 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 56,59 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.

Xbox Series & One Édition Standard → 44,39 € au lieu de 60 €, soit 26 % de réduction.

PS4 & PS5

Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.

DLC « L'Ombre de l'Arbre-monde » (Steam) Édition Standard → 31,49 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction.

(Steam)

Disponible depuis la fin du mois de février 2022,, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, a connu un véritable succès, aussi bien critique que commercial. Le titre s'est doté, en juin 2024, d'une extension, nommée « Shadow of the Erdtree », qui a beaucoup plu à la communauté. Pour autant,En effet, les journalistes de Game Watch ont interviewé, il y a très peu de temps, Hidetaka Miyazaki, le réalisateur d'. Game Watch a, ainsi, demandé si le studio compte « créer une série Elden Ring ». Miyazaki a, alors, répondu : « Pour le moment, nous n'envisageons pas de développer quelque chose comme "Elden Ring 2" ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris,Néanmoins,. Miyazaki a, en effet, expliqué : « Pour autant, cela ne signifie pas que nous refusons le développement de l'IP Elden Ring ». D'ailleurs,: « Quant à savoir quoi faire alors, FromSoftware travaille sur plusieurs projets comme d'habitude. Il existe de nombreuses variantes au sein de ceux-ci, et j'espère que vous les attendrez avec impatience ».Ainsi,. Reste à savoir de quoi il s'agit précisément. Affaire à suivre, donc...Si vous n'avez pas encore découvert, le GOTY 2022, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes, en plus du DLC :