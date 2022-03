Elden Ring : Étreindre Fia, conséquences et avantages

Fia, l'étreindre ou non ?

Une demande particulière : une étreinte avec un PNJ

Conséquences et avantages lié à ce choix

En plongeant dans l'aventure Elden Ring, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer de nombreux PNJ. Malheureusement, il est impossible de savoir s'ils seront des alliés ou des ennemis, quand vous leur parlez pour la toute première fois. C'est bien souvent au fil des quêtes et des heures que nous découvrons lesquels sont les plus bienveillants.Or, très vite, dans les premières heures de jeu,, une jeune femme, dans le Bastion de la Table Ronde. Celle-ci vous fait alors une demande particulière, dont il convient de savoir les conséquences et avantages, avant d'accepter ou de refuser.En débloquant, le hub central d'Elden Ring, les joueurs et les joueuses pourront parler à plusieurs PNJ. Parmi eux, Fia. Elle est située dans une chambre. Affaiblie, elle se repose sur un lit et vous fait une demande toute particulière, dès votre première discussion avec elle.En effet, cette dernière va très vite formuler sa question,. Si ce câlin semble être une perspective tout à fait agréable, d'autant plus dans un monde aussi dangereux qu'Elden Ring, accéder à sa demande possède son lot de conséquences.. Or, votre attention ne doit pas se porter sur cet objet, mais plutôt sur les icônes positionnées en dessous de votre barre d'endurance. Vous pourrez y voir un carré rouge, avec une flèche pointant vers le bas.De ce fait, vous perdez 5 % de votre barre de santé.Pour autant, pas de panique. Il est tout à fait possible d'annuler cela.. Et le prêt de Vigueur entre Fia et vous n'aura plus cours. Notez tout de même qu'à tout moment, vous pouvez, de nouveau étreindre Fia. Et ce seulement en discutant avec elle. Les conséquences seront alors les mêmes.En revanche, en accédant à sa demande,, impliquant notamment le mystérieux personnage, prénommé D. Sans vouloir vous spoiler trop de détails du lore, sachez tout de même que cette quête apporte plusieurs de précisions quant au scénario d'Elden Ring.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :