Elden Ring : Équipement, comment augmenter la charge maximum ?

Arsenal de la Grande jarre, astuces pour le récupérer

Emplacement : Caelid

Invasion et affrontements

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,99 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans le dernier titre de FromSoftware, le poids porté par votre personnage importe grandement. Si votre charge équipée est conséquente, votre vitesse de déplacement sera alors réduite. Et inversement. Ainsi, il est préférable de surveiller, constamment, le poids des armes et des armures que vous souhaitez utiliser. Notez tout de même qu'il existe, bien particulier, permettant d'Il s'agit du talisman nommé « Arsenal de la Grande jarre ». Nous l'avons récupéré au détour de nos sessions de jeu. De ce fait, nous vous expliquons où et comment l'obtenir, dans ce qui suit.Lorsque vous explorerez, vous pourrez voir, en bordure de zone, et plus précisément au nord, ce qui ressemble fortement à un petit château. En vous rapprochant de cet emplacement (curseur présent sur la deuxième image ci-dessous), vous pourrez voir un, croisant les bras.Attention, il ne sera pas aisé de rejoindre l'endroit, car il vous faudra d'abord traverser un ravin. Celui-ci est bien gardé. D'ailleurs, nous vous conseillons d'entreprendre le trajet depuis le site de grâce Puits profond de la rivière de Soifra, puisque vous serez directement dans le ravin. Il ne vous suffira plus qu'à vous diriger vers son extrémité.Une fois que vous êtes face au Pot Géant, vous pourrez lui parler. Celui-ci vous demandera de tuer trois ennemis, en particulier.Ces trois ennemis doivent être invoqués par vos soins. En effet, derrière vous, vous pouvez voir, un peu plus loin sur le chemin. Il convient d'interagir avec ces marques pour faire venir les PNJ ennemis dans votre monde.. Si cela peut sembler facile dit comme cela, il n'en est rien en réalité : ces ennemis sont relativement coriaces et infligent des dégâts importants. Ainsi, assurez-vous d'avoir toutes vos Fioles et d'avoir un bon équipement.Lorsque vous aurez tué les trois ennemis, retournez parler au PNJ. Il vous donnera alors: le talisman Arsenal de la Grande jarre. En portant l'Arsenal de la Grande jarre, vous augmenterez alors « considérablement [votre] charge d'équipement maximum ».Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :