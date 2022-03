Elden Ring : Éclipse lunaire, comment récupérer le katana ?

Katana Éclipse lunaire, comment le récupérer ?

Localisation : Galerie de Gael

Tuer Makar, le dragon de magma et obtenir sa récompense

Dans Elden Ring, peu importe la classe de départ choisie, tous les joueurs et les joueuses peuvent récupérer de nouvelles armes en explorant l'Entre-terre ou bien en tuant différents boss. Dans ce sens, jouant un samuraï,. Ainsi, voici son emplacement et la marche à suivre pour l'obtenir.Le katana Éclipse lunaire n'est pas si facile à trouver, en réalité.. Ce lieu dispose de deux entrées différentes, et donc de deux sites de grâce. Par contre, il convient de noter que l'Entrée dérobée de la Galerie de Gael ne vous permet pas d'atteindre l'emplacement du katana. En effet, en vous y rendant, vous vous retrouverez devant une porte fermée qui ne peut être ouverte que depuis l'autre côté.Ainsi, au préalable,, indiquée sur l'image ci-dessus. Attention, le lieu est peuplé de nombreux ennemis. Vous pourrez, d'ailleurs, y collecter des pierres de forge. Il est impératif de traverser toute la galerie pour arriver devant l'antre du boss. Avant d'aller affronter Makar, nous vous conseillons d'ouvrir la porte verrouillée et de vous reposer au site de grâce Entrée dérobée de la Galerie de Gael. Vous aurez ainsi débloqué un raccourci.En traversant le brouillard de l'antre du boss, vous vous retrouverez devant Makar, le dragon du magma. Il s'agit d'un ennemi plus ou moins difficile à tuer. En effet, la zone est très étroite, limitant beaucoup vos déplacements. Par ailleurs, Makar a un pattern assez redoutable et il dispose d'une grande barre de vie. D'ailleurs, faites attention aux dégâts occasionnés par la lave.. Il est considéré comme un très bon katana par la grande majorité des joueurs. En revanche, pour l'équiper, certains attributs sont requis : 12 en Force, 18 en Dextérité et 23 en Intelligence.