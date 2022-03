Cendres de guerre, comment les débloquer et en obtenir ?

Débloquer les Cendres de guerre

Acheter des Cendres de guerre à un PNJ

Coffres et combats de boss

Trouver et tuer des scarabées d'argent

PC Édition Standard → 42,99 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 55,98 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Elden Ring est le dernier jeu FromSoftware paru. Il possède un gameplay assez similaire à ses aînés et le jeu réussit à mélanger certaines mécaniques de ces derniers. Avec, par exemple,Il s'agit d'objets spéciaux que nous pouvons attribuer à n'importe quelle arme, afin d'acquérir une compétence bien spécifique. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, elles sont essentielles et permettent de faire la différence lors d'un combat compliqué.Afin de pouvoir, il faut tout d'abord récupérer un item important.. Il est relativement simple à trouver. Il suffit de se rendre aux portes du Château, près de l'Église d'Elleh et emprunter un escalier menant à un souterrain. Attention tout de même, les lieux sont bien gardés et il faut tuer chevaliers et chiens pour se frayer un chemin.Dès que vous aurez récupéré le Couteau à aiguiser, rejoignez un site de grâce. En vous y reposant, vous verrez une nouvelle ligne apparaître dans le sous-menu, vous offrantElden Ring dispose d'un panel très important de PNJ à rencontrer et à qui parler. D'ailleurs, un grand nombre de marchands sont positionnés aux quatre coins de la carte. Parmi eux, nous avons rencontré, en échange de runes. Vous pourrez retrouver son emplacement exact grâce à l'image ci-dessous.Par ailleurs,. Attention, tout de même, tous les coffres ne vous donneront pas de récompenses. En effet, certains d'entre eux sont piégés et risquent de vous téléporter dans un donjon, habité par des créatures coriaces. De plus, en tuant certains boss ou mini-boss,. Par exemple, celle accordant la compétence Estoc Répété est donnée aux joueurs lorsqu'ils ont battu le Cavalier Crépusculaire.Dans le monde de l'Entre-terre, les joueurs et les joueuses pourront tomber sur des créatures féroces et d'autres plus inoffensives. C'est le cas, notamment, des scarabées. Il existe trois types de scarabées : le rouge, le bleu et celui d'argent. En tuant un scarabée rouge ou bleu, les fioles de santé et de magie seront régénérées. En revanche, en tuant un scarabée d'argent, il est possible d'obtenir de l'équipement ou encoreAinsi, nous ne pouvons que vous conseiller de prêter attention à ces bêtes, lors de votre exploration du monde d'Elden Ring. D'ailleurs, notez que ces scarabées émettent un son cristallin lorsque vous êtes proches d'eux. Dès la première attaque, ils tenteront de s'échapper, mais il est relativement simple de les suivre et de les tuer.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies vous désirez vous procurer le jeu :