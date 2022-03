Elden Ring : Apparence, comment la modifier en jeu ?

Apparence, astuces pour la modifier en jeu

Emplacement précis au Bastion de la Table Ronde

Coiffeuse et modifications

Comme dans les Dark Souls, Elden Ring demande aux joueurs et aux joueuses de créer leur personnage, en début de partie : ils doivent, tout d'abord, sélectionner leur classe de départ puis les traits faciaux, la carrure, le sexe, et bien d'autres éléments, concernant leur nouveau personnage. Le système de personnalisation étant assez complet et un peu plus varié que dans les précédents jeux de FromSoftware.Par ailleurs, sachez qu'en se rendant à un endroit bien précis,Dès que vous aurez débloqué le Bastion de la Table Ronde, soit seulement après quelques heures de jeu à votre actif, vous aurez la possibilité de modifier à nouveau les traits physiques de votre personnage. En effet, il suffit de se rendre dans. Celle-ci est positionnée dans un couloir, à droite, après la table centrale.Une fois que vous êtes dans la chambre, faites face à Fria. Si vous vous retournez, vous verrez un miroir positionné dans un coin (comme sur l'image ci-dessus). En effet, la fenêtre apparaissant à l'écran est quasiment la même que celle disponible au début de votre aventure. Ainsi, vous pourrez changer le sexe et la carrure de votre personnage. De plus, il est aussi possible de modifier les traits faciaux de celui-ci.Notez que vous pouvez revenir à cet endroit à tout moment et que vous pouvez donc effectuerPour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.